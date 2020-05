Crónica de ECOVI-19

Eran las 9:10 de esa horrible noche. Con ambivalencia, nostalgia y dolor, recordaba otras noches de sábado en las que gozó de un turno o disfrutó en extremo de parrandas interminables que, en veces, empalmaban con el trabajo del lunes. Luego angustia y pánico al ver cómo tenía que aumentar el esfuerzo para poder respirar mientras, lenta pero inexorablemente, el oxígeno en su sangre bajaba y las palpitaciones en su pecho y su sien aumentaban. Sabía que estaba peor y que la enfermedad avanzaba hacia la inevitable falla respiratoria. Ya le habían dicho que no había cama en UCI.

Estaba agotado. Los últimos tres días en su casa habían sido un infierno. La rabia por dejar de trabajar, sabía que si no lo hacía no le pagaban, se mezclaba con el terror de contagiar a su familia. Todo había comenzado siete días antes con una insignificante molestia en la garganta. Pensó en el reflujo y se engañó creyendo que eran las papitas de limón picante del último turno. Pero cuando no sintió el olor del alcohol en sus manos, lo supo: estaba contagiado. Esos tres días, encerrado en su cuarto, no sabía a quién culpar por el inadecuado equipo de protección personal que, con gran dificultad, le dieron.

Para diciembre, cuando una posible sopa de murciélago cambió la historia de la humanidad él era feliz. Con una felicidad casi vergonzosa: recién graduado ya ganaba lo suficiente para mantener a su esposa y ayudar a sus padres. Claro, vivía en casa de sus suegros y abusaba del carro de sus padres; pero todo era perfecto, trabajaba, en dos clínicas, más de 390 horas al mes haciendo lo que más le gustaba, medicina de urgencias y además, de contera, le pagaban; no entendía, ni mucho menos le interesaban, los vericuetos por los cuales lo que ganaba se reducía notoriamente detrás de reglamentos y normas de insípidas siglas: EPS, ARL, OPS, etc.

En febrero recibió con displicencia una capacitación sobre una lejana enfermedad. Su vida se complicó cuando le aumentaron los turnos ante el contagio de varios colegas. Por un segundo le preocupó que uno de ellos era de su edad y estaba en UCI, pero desechó la idea. Era una enfermedad de viejos que, además, solo mataba a enfermos crónicos, nada que ver con él. Hoy sabía que había tenido el Síndrome de Estocolmo con la enfermedad que secuestró al mundo. Esa noche, el ahogo y la angustia se mezclaron con rabia e impotencia contra todos: una comunidad que no se confinó; unas instituciones que no le dieron los equipos de protección; un Estado que dilapidó dos meses sin conseguir las camas y ventiladores que ya debieran haber llegado; y contra toda su ciudad, hoy trenzada en una inútil batalla de culpas, excusas y disculpas luego que no fue capaz de unirse ante una amenaza de muerte. Aún sin cama, tenía la esperanza que él y la ciudad mejorarían. Ya lo decía Homero: “No son vano los más débiles, si su fuerza se une.