En el siglo XX, las economías más poderosas del planeta basaron su riqueza en la industria; hoy, el factor preponderante es el sector servicios (salud, comunicación, transporte, tecnología) y la competitividad por productividad, calidad o innovación. Hemos pasado de la era industrial a la postindustrial y a la ‘economía del saber’, en la cual el trabajo mental, cada vez tiene mucho más valor, que el trabajo físico o manual.

Si se miran las estadísticas, en los países de ingreso bajo, el sector agropecuario ocupa un 28%, la industria un 36% y el sector servicio un 35% del PIB; en los de ingreso mediano, lo agropecuario es 11%, la industria 35% y el sector servicio 53% y, en los de ingreso alto, lo agropecuario es 2%, la industria 32% y el sector servicio 66%. Moraleja: “El sector servicio es el que genera más riqueza”.

Por otra parte, las recomendaciones internacionales sugieren que los países inviertan, al menos, el 1% del PIB en educación e investigación, que es lo que permite innovar. A pesar de eso, mientras Japón invierte el 3,26%, EE. UU. el 2,77%, la UE el 2,05 y Finlandia el 3,78%, Latinoamérica –excepto Brasil– invierte menos del 1% (incluido Colombia). Moraleja: “Nadie invierte en lo que no produce resultado”.

Otro estándar internacional relevante es el que distingue entre países que basan su riqueza en la producción de materia prima y no innovan (Bolivia, Colombia); los que producen materia prima e innovan (Nueva Zelandia, Noruega y Australia); los que se dedican al ensamblaje y no innovan (México, India), y los del sector servicio e innovan (EE. UU., China, Japón).

Desde que nacemos nos dicen que somos un país rico en recursos naturales, pero los países verdaderamente ricos lo son, además, en conocimiento, valores e ideales. Mientras nosotros seguimos atados ingenuamente al ideal “fisiócrata” (siglo XVIII), discutiendo cómo repartimos la tierra o asesinándonos por ella, los países asiáticos –cuya economía crecerá el 6.2% (Latinoamérica el 0,6%)– invierten en educación, ciencia y tecnología.

Las naciones que han alcanzado el progreso económico no lo hicieron gracias a una reforma agraria –o no solo por eso– sino, principalmente, porque crearon una meritocracia educativa incluyente y pluralista. Esto les ha permitido estudiar a más personas y de mejor manera, mejorar las competencias cognitivas y socioemocionales, cultivar la empatía y la compasión, desarrollar nuevas habilidades, y generar un culto no a los mitos del pasado, sino a la ciencia, las humanidades, las artes y a los jóvenes innovadores del futuro.