La corrupción cínica, descarada, sin ocultar ni sentir vergüenza, viene desde el alto gobierno, los dineros sagrados del Estado se han perdido por la acción funesta y dolosa de las mafias politiqueras, que hacen propio el presupuesto nacional.

Pícaros contratistas con sus redes empresariales sin control ni ley, convierten los presupuestos de los entes territoriales, en su mejor negocio de familias y carteles de la política, que después, en forma secreta, sacan para los paraísos fiscales. El presidente Duque, muy laxo si los involucrados son sus aliados, declara que aquí no hay nada que investigar, país de ángeles como los “Pandora Papers”, que resumen inmoralidad tributaria y corrupción legalizada con el aval presidencial.

No solicitó el concurso de la justicia y sus aliados internacionales para encontrar los grandes evasores de impuestos, ahora dice que tener cuentas en el exterior no es un delito y quienes no han declarado pueden acogerse a la ley vigente

El escándalo por la presunta pérdida de $70.000 millones de un polémico contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y Ministerio TIC, toca directamente a la exministra Karen Abudinen, las altas autoridades competentes no dicen nada.

La exfuncionaria salió del país libremente después de conocerse la decisión de la CSJ, de citarla, para el próximo 3 de noviembre del 2021, estrategia de todos los exfuncionarios corruptos de la escuela mafiosa de Álvaro Uribe Vélez.

Lo más lamentable es el silencio cómplice, del fiscal general, la procuradora, el contralor general, no pasa nada, los órganos de control son mudos, ciegos y sordos, que hacen que la opinión publica haya perdido la credibilidad en esas instituciones.

En Colombia el clientelismo y la corrupción se ha extendido tanto que no solamente se ve al interior de los órganos legislativos y ejecutivos, también es muy evidente al interior de otras ramas del poder, con una completa impunidad reinante perversa.

La figura de las puertas giratorias sirve para designar a los funcionarios que se trasladan del sector privado al sector público y viceversa, dándose con estos, prevalencia a los intereses de los sectores empresariales de donde provienen.

La forma como se presenta el fenómeno de la corrupción en el país demuestra que no es un asunto temporal o esporádico, sino que se trata de un fenómeno de carácter estructural que llega a concluir de una real captura mafiosa del Estado.

La corrupción es peor que el cáncer y el COVID-19, la única esperanza es votando el 13 de marzo y el 29 de mayo del 2022, por los candidatos alternativos para Congreso y Presidencia, que acabe la corrupción como política pública.

