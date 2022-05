Una interesante polémica ha desatado en redes sociales el video de una persona que critica la movilización de bicitaxis en el barrio Bocagrande, ante lo cual me surgió la necesidad de investigar a fondo el tema y encontré que el uso de este medio de transporte es totalmente legal en nuestro país, así lo dispone la Resolución No. 3256 de 2018 expedida por el Ministerio de Transporte, mediante la cual se reglamenta y autoriza la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo asistido, para su prestación de forma eficiente, segura, y oportuna, incluso, aprovechando el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, mejor dicho, una especie de Uber de bicitaxis.

Sin embargo, a pesar de estar autorizados para prestar sus servicios en el territorio nacional, en la ciudad de Cartagena no se ha reglamentado aún, lo que ocasiona que muchas personas crean que se trata de un servicio ilegal, maluco o hasta “corroncho” como lo llegaron a tildar algunos cibernautas en las redes.

Personalmente, pienso que la ciudad está en mora de reglamentar este medio de transporte a nivel local y darle la oportunidad de funcionar correctamente, puesto que si analizamos más allá de lo externo sería menos contaminante que cualquier vehículo motorizado, estaríamos dando oportunidades de ocupación a personas que realmente quieren trabajar mejorando la calidad de vida de sus familias y abriríamos una oferta de transporte a costos relativamente accesibles.

El servicio regulado de este medio de transporte contribuiría a mejorar la movilidad y sería más seguro, eficiente y oportuno, al punto que nos ubicaríamos al nivel de otras ciudades que utilizan este medio de transporte para impulsar el turismo como París, Barcelona o Nueva York, claro está, que para lograr tal avance es indispensable una clara reglamentación, organización y por supuesto la aplicación de las normas de tránsito y transporte para definir aspectos como: tarjetas de operación, seguros, capacitación, condiciones, restricciones, capacidad etc. Imaginen ustedes remplazar vehículos de tracción animal por bicitaxis en el Centro Histórico.

El punto está en asumir el reto de estudiar y definir la forma de hacerlo aprovechando las ventajas que esta alternativa de transporte puede ofrecer. Una de las situaciones que más polémica ha causado es la forma tan hostil en cómo la persona que graba el video trata al operador de la bicicleta quien trata de exponer sin éxito alguno sus razones, ante lo cual solo restan decir dos cosas, primero, por más “corroncho” que a algunas personas les parezca, los bicitaxis no son ilegales, y, por último: más empatía.