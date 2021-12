Y este es el corazón de la Navidad, un pájaro decantando su vuelo convertido en milagro de una noche que la llamamos buena, cruza el atardecer y resplandece entonando los pálpitos de melodías entre el plumaje de un colibrí. ¿Y qué produce la Navidad? Unas ganas de cerrar los ojos y sentir la esperanza de que todo va a cambiar, dejar las deudas atrás, apilar los remordimientos y arrojar al fuego todos los pecados cometidos, siendo ganadoras las palabras cambio, transformación, perdón y así, seguir alucinando en el desvarío y bebiendo utopías para evadir el sabor amargo compartido con todo lo que nos ha dejado el año atrás y resurge la expectativa de que ahora sí, este año sí, todo va a cambiar, hasta el trino de las aves sonará diferente difuminándose con el olor a salobre y ahora con una brisa más limpia golpeando nuestro rostro, susurrándonos al oído, sigue, sigue soñando, vive soñando, sueña cantando porque con ritmo las penas se camuflan y entonces vemos lo malo y lo justificamos y volvemos a conformarnos y vemos venir la avalancha y ni siquiera nos mosqueamos y continuamos en adorar a los ídolos de barro mientras todo se derrumba a nuestros pies.

Estremecidos ante una realidad, aparece el caos, de repente abrimos los ojos y todo pasa raudamente, y Bazurto obligándonos a tragarnos todo el acetaminofén del mundo no logra arrancarnos el dolor de cabeza a todos los que a diario transitamos por esta vía, el espacio público se lo devora el mismo andén, no cabe una pisada más, nadie deja huella, los transeúntes son excesivos, la confusión relincha y el desorden no hay quien lo detenga...

Y el salario mínimo no compensa y los subsidios a que nos vemos avocados se disparan en porcentajes elevados y la esperanza ya no es ilusión, pasa a ser castigo sin atenuantes. ¿Y qué nos deja la Navidad? Nostalgia, albur, desorden, borracheras, atracos, decesos y sabor a vinagre, motos por doquier, pitos sin control, basura, ruido, contaminación.

Y llegó diciembre y se va diciembre y cada cual salda sus deudas a su manera, descendiendo como relámpagos en mitad del bosque en busca de conjuros o pagadiarios para ponerse al día antes de que le ajusten cuentas y así seguimos tomando tinto en vasitos plásticos arrojados a las calles para agravar la contaminación, comprando en cada esquina lo que se nos ofrece a menos precio y luego, con la mirada del dulce sabor amargo hay que ver qué es lo que se hace porque es necesario cuidarse para seguir trepando la esperanza que fallida o no, sigue siendo la única que nos mantiene de pies en los días sin arcoíris.

Deseando armonía y orden en esta fecha, les deseo discernimiento, mesura y compostura en este mes y los venideros.

*Escritora.