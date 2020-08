David Ricardo, pionero de la ciencia económica, seduce por la elegante demostración de que en el libre comercio todos salen ganando. Es hora de repensarlo. El inglés partía del ceteribus paribus, todo lo demás siendo igual, cuando en realidad, como dijo Orwell, “unos son más iguales que otros”. El fenomenal crecimiento económico de los países desarrollados durante la posguerra ha sido producto en parte de la libertad de comercio entre iguales. Se ha hecho realidad lo pronosticado por Ricardo: todos han ganado. ¿Y por qué no sucedió por estos lados? Algo le llegó a Colombia de la prosperidad mundial, pero perdió el tren. Omitió echar una mirada creativa a sus falencias. Prefirió el engañoso consuelo de que la culpa era de otro. Se embrolló en la nefasta teoría de la dependencia, que tanto daño le hizo a Latinoamérica como sonsonete de esa rebelión armada que contrajo el crecimiento del PIB. Algunos países a los que dejó el convoy de la abundancia reflexionaron acerca de sus fallas y crearon las condiciones para encaramarse. Notable es el caso del Sudeste asiático, sobre todo Singapur y Corea, que hace 60 años eran pobres de solemnidad y hoy son medianamente ricos o riquísimos. Optaron por políticas conducentes a levantar vuelo, en especial industriales y de educación. En ambos rubros, elementos esenciales del crecimiento en calidad y cantidad, Colombia se rajó. Contradictorios modelos económicos ofuscaron a la tecnocracia y a la clase política, en un sancocho macro que no era ni capitalismo ni socialismo, sino lo peor de ambos. Algo se consiguió con la sustitución de importaciones, pero, mal dirigida, fomentó monopolios y estranguló las exportaciones, hasta cuando, ante la evidencia, se consideró que esa senda había perdido vapor. Buscando caminos, la inteligencia nacional se montó en el Consenso de Washington, la panacea universal que estaba de moda en 1989. La política económica no tuvo más norte. La apertura fue la estrella polar de ministro tras ministro. La competencia externa trajo algunos beneficios: aprovechó al consumidor urbano, pero a costa de desequilibrios externos, sorteados apenas con deuda y con fluctuantes bonanzas de hidrocarburos, carbón y remesas. Y también con inversión extranjera en industrias extractivas y establecimientos para atender el mercado interno, muchos de comercio. Mientras, la industria local y el agro, a la intemperie, fueron arrasados. La productividad se estancó. Las cifras macro no mienten. La peor plaga han sido los TLC. Sus balanzas comerciales son casi todas deficitarias, y serían peores si no fuese por las exportaciones de hidrocarburos y carbón, que de todos modos se iban a vender. Los socios nos inundan sin contraprestación. Y, sin embargo, se insiste en los TLC. La arrogancia de la tecnocracia bordea la estupidez. Don Sancho Jimeno conocía de eso. En 1697, piratas impusieron el libre comercio unilateral a una Cartagena estúpida.