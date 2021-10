En días pasados tuve la oportunidad de visitar parte de la Zona Cafetera y unos 15 días después Corozal y Mompox. Con diferencias en sus paisajes, los dos territorios muestran la belleza de nuestra geografía y también los contrastes en el desarrollo regional. Mientras la Zona Cafetera continúa con un buen grado de desarrollo y de bienestar económico y social, los municipios costeños que visité siguen mostrando un rezago evidente.

Regresé a Pereira después de dos años y me encontré el aeropuerto Matecaña renovado. El cambio en el nuevo terminal es muy positivo, con más espacios y puentes de abordaje. No pude evitar sentir tristeza al pensar que en ese mismo periodo el aeropuerto de Barranquilla sigue en obra y en Cartagena aún no existen puentes para abordar los aviones.

Posteriormente, al tomar la Autopista del Café para dirigirme a Salento en el Quindío, me topé con una vía de doble calzada completamente terminada con puentes y viaductos entre montañas. Esta autopista es una concesión que une los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca a través de 256 kilómetros de vías con excelente calidad de infraestructura.

En el Caribe las doble calzadas siguen siendo en trayectos parciales sin cubrir grandes distancias. Por ejemplo, son pocos los kilómetros de doble calzada que se recorren entre Cartagena y Corozal. En condiciones regulares, los 169 kilómetros entre estas dos ciudades se podrían recorrer en 3 horas. Las dificultades que experimenté en la salida de Cartagena y el tráfico pesado en la vía que, aunque mejorada sigue siendo de una sola calzada en su mayoría, hicieron que el recorrido tomara cerca de 5 horas.

El otro contraste es lo bien cuidado que están los pueblos del Paisaje Cultural Cafetero. En primer lugar, han creado un patrimonio cultural que les ha permitido desarrollar un turismo permanente en la zona, donde se brinda una gran atención en unos pueblos pequeños muy bien organizados. Por el contrario, un municipio como Mompox, que posee un patrimonio arquitectónico colonial muy valioso, se encuentra descuidado con sus calles rotas llenas de polvo y barro. Si bien se encuentra en buen estado la Albarrada, el resto de las calles se encuentra en condiciones lamentables. Con la riqueza patrimonial e histórica de Mompox, es para que estuviera como una tacita de plata.

Estos contrastes probablemente tienen sus orígenes en las diferentes gestiones que desarrollan los gobiernos locales en las dos zonas. Desarrollar el potencial turístico de una localidad implica brindar una infraestructura adecuada que se conserve en buen estado y desarrollar una oferta turística para los visitantes. El Caribe tiene paisajes bellos que podrían consolidarse como polos de desarrollo turístico con una buena gestión local, que permita además jalonar recursos del gobierno central.