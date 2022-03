La Procuraduría Regional de Bolívar recientemente empezó un proceso disciplinario contra el contralor distrital de Cartagena (e), Rafael Castillo, y dos funcionarios, por cuenta de las presuntas extralimitaciones en las que pueden estar incurriendo los servidores de la Contraloría por valoraciones administrativas que por el resorte no corresponden al marco de sus competencias. Caso puntual: si María Claudia Peñas cumplía con los requisitos para ser gerente de Transcaribe.

Se expone en el proceso disciplinario que el órgano de control no es la entidad competente para cuestionar la legalidad de un acto administrativo como es el de elección o escogencia de un servidor, para lo cual existen otras instancias y actores.

Bajo el supuesto que la exgerente de Transcaribe no cumplía con los requisitos para el cargo, en criterio de la Contraloría no se le debieron pagar sueldos por la prestación de sus servicios y que por eso se daría un detrimento patrimonial.

El debate que se suscita ahora por el proceso disciplinario conlleva tres aspectos: el primero es determinar si existe un marco de competencia para que sea la Contraloría la que pueda valorar si un servidor cumple con los requisitos de un determinado cargo o no, ante lo cual se expone por parte de los quejosos que esto son atribuciones que la Ley consigna para las unidades de personal de las entidades, de la Procuraduría por propia disposición de la Ley 734 de 2002, y de un juez de la República con ocasión de un proceso de nulidad electoral.

Lo otro que pretende determinar la Procuraduría está relacionado con un asunto propio de los procesos de responsabilidad fiscal, pero bajo la óptica disciplinaria de determinar si no existe una extralimitación de funciones al concebir como gestor fiscal el hecho de recibir su salario por los servicios prestados a partir de un acto de vinculación. En este punto se debe anotar que está concebido como un derecho (art. 33, Ley 734 de 2002) recibir la remuneración, además que normas como el Decreto 1083 de 2015, no contemplan como causa para el no pago asuntos como los que afirma la Contraloría.

Finalmente, se presenta en la queja el hecho de la presunta situación irregular del contralor distrital encargado, según se expone el acuerdo que determina la estructura del ente fiscal territorial, ante una ausencia o falta absoluta quien debe asumir las tareas como tal es el secretario general. Sin embargo, en el caso de Castillo no se cumple esa exigencia.

Hay que recordar que la Contraloría Distrital viene de una interinidad de más de 4 años, y se sabe que la misma Procuraduría ha iniciado una actuación preventiva para que se cumpla con la elección, como debe ser. Este contralor, que fue escogido en menos de lo que canta un gallo por un grupo pequeño de concejales, quiere mostrar los rápidos resultados que nunca mostraron los anteriores, pero sus actuaciones dejan muchas dudas, como las de su antecesor. Lea aquí: El silencio del contralor

Adenda: Señor contralor, ¿qué le han dicho sobre las amenazas en su contra? ¿Fueron o no los mismos que están involucrados en el caso de la concejal Gloria Estrada? Ya pasaron dos meses.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz