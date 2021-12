Más que el silencio indiferente al subir las escaleras pegadas a la loma, más que la resignación solemne de los cuellos bogotanos ante la lluvia vana, más que la gaseosa caliente o el olor a sesos cocinados de las tiendas, lo que más me hizo sentir extraño en Bogotá fue el uso del usted.

Yo había crecido dentro de ese grupo de privilegiados que siempre usa y es tratado con el tú; y que saliera de mí la palabra –que aún a hoy solamente uso para hablarle a una persona que considero un sabio– implicaba aceptar una posición de jerarquía que yo no lograba entender.

Tampoco entendí cuando me gradué por qué, de un día para otro, y por un acta y un cartón, me concedían el privilegio de discriminarlos.

Aunque persistan brotes, como el de la Cartagena rancia donde aún dicen que el “usted se le da solamente al arzobispo y al servicio”, el trato de “tú”, como el béisbol, la salsa y el dominó, distingue al Caribe.

En España han dejado el uso solamente para denotar respeto. En el italiano usan el «lei» también solamente por respeto, y se le da tal delicadeza y altura que se trata en femenino.

En el inglés de Shakerpeare usaban el «thou» tanto para el mejor amigo como para el desconocido, pero también para el superior y el inferior; y el «you» para los mandatarios y la familia, y, por supuesto el inferior y el superior. Por razones de esta ambigüedad y confusión, el thou desapareció.

Si bien en Cali y Medellín no tienen este problema porque navegan en el arcaico -y risible, si te pones a pensarlo- «vos»-, en Bogotá se ustedean amigos, novios y hermanos (se tutean incómodamente con los amigos de sus padres); el bogotano preferiría no tutearse.

Y, como allá es donde se impone la manera formal de hablar, mantenemos este lenguaje de hegemonías, y nos olvidamos de que «tú» no es un exceso de chabacanería, sino que es un llamado cálido y directo a la persona; “usted”, en cambio, es un llamado a lo que representa la persona.

Si dejamos a un lado todo lo que se pueda cuantificar, en Colombia lo que más distingue a las clases sociales es lo que comen y el lenguaje, y nada más deliberado como el «usted» para apartar.

Las feministas han dado una lucha tan persistente por lo que llaman inclusión, que han logrado deformar el idioma. Yo por mi parte, propongo dar la lucha elegante por la eliminación del «usted» y que se limite el uso a cuando se trata con honor y respeto. Que nunca un niño sea tratado con usted, ni que tenga que hacerlo. Tutear no debería ser un privilegio, y hacerlo no cuesta nada.

Me harían la vida más fácil a mí, que aún hoy titubeo cuando me subo al taxi, y tiendo a usar más el tú cuando me siento adelante -en Cartagena, porque en Bogotá uno siempre se sienta atrás-.