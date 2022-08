Contando historias

En la Universidad Tecnológica de Bolívar se imparte un conjunto de asignaturas en las que se ejercita la producción periodística con la conciencia de que el primer paso es el trabajo de investigación. Así, durante el semestre académico, se inculca en los alumnos la idea de que la narración sin reportería no existe, sin perder de vista su completa viceversa: que la reportería sin narración no es más que un recuento de hechos que terminarán por no importarle a nadie.

Uno de los requisitos de esas materias es que los alumnos produzcan crónicas y reportajes. La tarea suele tomarles varias semanas, que no es poco tiempo. Es, en cualquier caso, mucho más del que los periodistas en ejercicio suelen conseguir en sus redacciones.

Algunos de esos trabajos han sido publicados en Visor, una revista de la universidad que nació, precisamente, con la vocación de buscar más lectores para sus historias y que hoy se transforma en un medio digital.

En las historias de esta nueva etapa de Visor el lector encontrará miradas más y menos cándidas, más y menos punzantes, pero siempre miradas curiosas: aquellas de personas que dejaron la comodidad de sus casas y de sus salones de clase para salir a ver y volver para contar. Los temas serán diversos y abordados desde múltiples géneros y formatos. Habrá primera persona y narradores omniscientes, temas de agenda regional e historias de coyuntura y, sobre todo, miradas jóvenes de un país que arrastra viejos problemas.

Resultará significativo que una revista que publicaba textos de periodistas que salen al ruedo de una profesión a la que se le vaticinan finales inminentes y crisis eternas cada dos días festeje ahora su transformación en una revista digital con identidad y apuesta transmedia. No parece haber mejor manera de celebrar un oficio, el de contar historias de la vida real, que va a contramano de los tiempos.

El cantante Bruce Springsteen escribió alguna vez: “A los jóvenes músicos puedo decirles que abran sus oídos y sus corazones. Que no se tomen en serio y se tomen tan en serio como la muerte. No se preocupen. Preocúpense hasta enloquecer. Tengan confianza de hierro, pero duden. Eso los va a mantener despiertos y alertas. Crean que son los más malos del pueblo y que son unos idiotas. Eso los mantiene honestos. Sean capaces de mantener dos ideas completamente contradictorias vivas y bien dentro de sus corazones y sus mentes”.

Las historias contadas en Visor se moverán en ese sentido. Sus crónicas y reportajes serán la apuesta universitaria para entender y comprender mejor el tipo de sociedad en la que vivimos.

*Profesor del Programa de

Comunicación Social, UTB.