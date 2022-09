Consecuencias y causalidades

Con el reciente ataque a Salman Rushdie he recordado las voces del relativismo moral que aducían una relación causal entre ser el autor de Los versos satánicos y la miserable fetua islamista que dictó la recompensa por su cabeza.

Luego siguió la indignación occidental por las caricaturas danesas del profeta: que eran ofensivas en tanto que blasfemas, y por ende causales de amenazas.

Con la masacre de Charlie Hebdo quedó el murmullo de que las caricaturas eran racistas, una insinuación casi justificatoria de la acción de los extremistas islámicos.

En lo moral (que tiene que ver con el sufrimiento) el rigor en las operaciones lógicas es fundamental, so riesgo de terminar arrinconados, como en este caso, hasta poner en juego la libertad de expresión.

La falta de rigor en las operaciones lógicas puede llevar a otras injusticias: en una decisión menos trascendental, hace poco la Corte Constitucional prohibió la pesca deportiva bajo el pretexto de que es cruel con los peces. Es decir, encuentra una causalidad entre uno y otro.

Pero no es necesariamente verdad que los pescadores tiren las líneas donde hay peces, no tienen cómo saberlo. No es necesariamente verdad que un pez siempre vea el señuelo. No es necesariamente verdad que el pez ataque el señuelo tan pronto como lo vea, o lo ataque del todo. No es necesariamente verdad que, en atacándolo, el pez se enganche en el anzuelo. No está comprobado que haya crueldad en la recogida del pescado. Cada vez que digo “no necesariamente” se está desarmando un nexo causal. Por lo tanto, no hay una causalidad estricta entre lo que hace un pescador y el sufrimiento de un pez. Sería posible decir que el pez se engancha por “voluntad propia”.

Puede que la sacada de un pez sea cruel y que el sufrimiento del pez sea como consecuencia de haber mordido el anzuelo, pero no lo es por cuenta del acto del pescador. Al final de cuentas, si un policía pilla a un pescador, con mucho cinismo este último puede decir: “Yo no sé, yo tiro mi señuelo y lo arrastro con el nylon, si un pescado lo muerde, yo tengo que recuperar mi señuelo”. La justicia no opera sobre lo abstracto ni sobre los símbolos, sino sobre lo concreto. Si no puede castigar a un individuo, menos lo puede hacer sobre la actividad abstracta de la pesca deportiva.

Más le hubiera valido a la Corte haber prohibido la pesca con palangres y líneas largas, que sí son sistemáticamente crueles, y están arrasando con todos los peces pelágicos -los que andan por el piélago-, tortugas y tiburones. Los peces que se enganchan sufren por días una quieta agonía, hasta que los recogen para matarlos.

Los pescadores deportivos, mientras tanto, si no los comen, los devuelven vivos al mar.