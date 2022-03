La idea de democracia (demos= pueblo, kratos= poder), como forma evolucionada y civilizada de gobierno, está directamente anclada a la forma en que se toman las decisiones y el nivel de injerencia o participación que tienen las personas (demos) en este proceso. No cabe duda que las decisiones más importantes se adoptan a través de las leyes, función principal de los honorables congresistas de la república (senado y cámara), además de otras funciones igual de solemnes, como la reforma de la Constitución y el ejercicio del control político sobre el gobierno y la administración.

En ese sentido, apenas comprensibles resultan las peripecias que debemos atravesar quienes tenemos claridad de la enorme responsabilidad que implica entregar nuestras voces e ilusiones a un puñado de individuos, de quienes se predica -al menos formalmente- una absoluta vocación de servicio y entrega, además de un profundo conocimiento de nuestras necesidades.

Ahora bien, el hecho de que el drama que implica depositar el voto sea comprensible, no significa que no deje de causar asombro del bueno cuando se hacen presentes en la urnas hombres y mujeres casi centenarios que, con escasa visión física, sin huellas dactilares, algunos y con serias dificultades motrices, pero con una sobrada claridad y convicción en sus preferencias, salen a la calle a sortear la literal carrera de obstáculos con que el ente encargado de la logística electoral los desafía. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo de los ciudadanos que recién estrenan cédula, de quienes se exige mayor compromiso.

Y es que la disyuntiva entre mayor participación de votantes y la dificultad logística para votar salta a la vista. No es suficiente con tener la férrea voluntad de escoger voceros idóneos o salir a depositar el voto, sino que hay que entender el crucigrama lleno de acertijos y números llamado tarjetón; además hay pasar los mil filtros y cordones de verificación, cuya existencia se justifica o al menos se entiende, por la preservación de la transparencia y veracidad en la competencia por una curul.

De ahí que el proceso de escogencia de los conciudadanos que regentan tan altísima dignidad, al ser elegidos directamente como congresistas, sea cada vez más elaborado y de real interés por el grueso de los ciudadanos. No hay un modelo que se compadezca plenamente con las necesidades y peculiaridades del entorno, pero no se puede negar que los intentos de sistematización y las dinámicas propias del mundo electoral se encaminan hacia un verdadero concurso de todos los ciudadanos en condición de votar, pero sobre todo, le gritan en la cara a los dichosos elegidos que deben honrar el esfuerzo que implica para cada uno de nosotros decirles: congresistas, en ustedes confiamos.