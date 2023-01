Concursos de belleza del siglo XXI

Quizás a algunos les sorprenda que una mujer como yo, feminista, empoderada, académica y renuente a los estereotipos de género le dedique este espacio a algo, tan trivial y poco representativo como los concursos de belleza, en donde desde antaño se exponía al género femenino a ferias; se les instrumentalizaba e incluso reducía literalmente a muñecas de plástico, las cuales se convertían en trofeos de empresarios del bien o del mal.

No obstante, no se puede desconocer que los concursos de ese tipo atraen público y en el caso nuestro con el Reinado Nacional de Belleza, se llegó incluso a opacar las festividades novembrinas. Las reinas lo eran todo, hasta se convertían en figuras públicas equiparables a heroínas de la patria. Ser una Miss garantizaba un trabajo en la televisión, en el cine o incluso en la gerencia de una multinacional, pero ante todo en protocolo o relaciones públicas. Estos concursos internacionales, paralizaban a Colombia y sin lugar a dudas al mundo entero. La noche del 14 de enero, se llevó cabo en Nueva Orleans en el sur de USA el concurso de Miss Universo, en donde 84 candidatas participaron por la corona que, desde hace varios años, no solo premia la hermosura, sino también su rol con las diversas comunidades; aunado a lo anterior ya no hay parámetros de belleza tan rigurosos, en donde el tan anhelado 90-60-90 no es válido, como modelo de ideal femenino. Confieso que como nunca disfruté el certamen, porque vi mujeres reales, bellas claro que sí, pero sobre todo con mucha fuerza intelectual y de activismo social y político. Incluso el concurso por primera vez en setenta y cinco años pasó a ser propiedad de una mujer, dicho sea de paso, transgénero y el jurado en su totalidad estaba compuesto de mujeres. Me encantó ver a jovencitas con sus cabelleras afro y a otras hasta con los cabellos cortos y con poco maquillaje, pero eso sí con mucha cultura y preparación por delante; además de historias de vida basadas en superación de barreras culturales, económicas e incluso raciales. Nuestra representante digna exponente de la mujer del Eje Cafetero, con esa belleza ideal clásica de muñeca de porcelana; pero en honor a la verdad a mí sí me gustó la candidata de EE. UU., que eligieron como ganadora y ¿saben por qué? Por ser una mujer real, por fuera de parámetros clásicos. Ella es mestiza, mulata y hasta un poco oriental, todas esas razas que tradicionalmente obedecen a rasgos catalogados como exóticos, además con una estatura promedio. Muchos son los inconformes aduciendo que había mujeres más bellas que ella. Pero la ganadora fue R’Bonney Gabriel, de 28 años y de origen filipino que nos mostró que en los concursos de belleza actuales lo menos importante es la belleza física.

*Abogada, docente.