Cartagena ha mostrado su verdadero rostro en la pandemia. La ciudad de cultura e historia viva se ha convertido en el foco de propagación de un virus que, hasta que se sintetice una vacuna, solo se puede controlar con distanciamiento social. A pesar de las medidas del Gobierno para restringir el movimiento de los ciudadanos, el número de infectados crece diariamente y parece que se debe a personas que no han cesado sus actividades de costumbre. Las frases que son tendencia son: “falta de autoridad”, “no se acatan a las medidas”, “se necesita militarización” y mi favorita, “no hay conciencia ciudadana”. Esta última expresión representa para muchos el origen de todos los males de la ciudad, como una caja de pandora caribeña, pero sabemos que se utiliza para culpar a la gente que no colabora con el plan social. Todos queremos calles limpias, respeto al turno en la fila, acatamiento a las normas de tránsito, un volumen razonable de música, y una buena imagen de la ciudad. Sin embargo, nunca hablamos del papel que jugamos los que tenemos el privilegio de criticar. No nos hemos preguntado ¿qué hemos hecho para asegurar que ese plan social sea viable para todos? ¿Nos hemos preocupado por asegurar que el sistema sea incluyente en términos del costo de vida? ¿Entendemos a qué extremos llega la pobreza y la falta de presencia estatal? El término “conciencia ciudadana” también puede hacer referencia a lo conscientes que somos de otros ciudadanos y sus circunstancias. Cuando refunfuñamos porque se violan las medidas de aislamiento social, se confirma que esa consciencia no la tenemos ¿Qué tan posible es aislarse cuando hay que sobrevivir con lo que se consigue en la calle? Desde el inicio de la pandemia hicimos caso omiso a la realidad de las personas que no andan “pendejeando” sino buscando el sustento diario. El plan del distrito no los consideró y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Estos ciudadanos no pueden pedirlo todo por una aplicación en el celular, no cuentan con una nómina asegurada ni mucho menos dinero en una cuenta para pagos electrónicos. La Alcaldía ha hecho un buen trabajo ilustrando el horror del COVID-19, pero ¿puede competir con el horror del dengue, del hambre o la negligencia del sistema judicial? Se entiende a leguas que el temor no es universal porque no todos tenemos lo mismo que perder y no nos debe sorprender si la población olvidada de La Heroica no participa en nuestras medidas preventivas. La ansiedad ante este cataclismo mundial, lo que nos tiene refugiados en nuestros palacios, no le incumbe a los que a diario luchan para sobrevivir y cualquier solución planteada tiene que partir desde esa realidad.