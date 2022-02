“En un video publicado en redes sociales queda en evidencia que el concejal Julián Osorio, quien fue taxista antes de ser elegido como funcionario, habría simulado ser un pasajero de esta plataforma de viajes, y cuando pasaron por una zona en la que un policía realizaba un operativo de control, alertó que esta era la modalidad de trabajo del señor Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez”, fue una noticia que sorprendió a la opinión pública, que llevó nuevamente a la polarización de nuestro país, y dentro de lo positivo generó un movimiento de solidaridad con el conductor, quien recibió apoyos económicos a partir de una colecta nacional.

Me quedan muchas inquietudes frente al caso particular: ¿El concejal sabía el lugar exacto en el que estaba el operativo de la policía y llevó al conductor a este punto para denunciarlo? ¿Es tal la habilidad del concejal? ¡Por favor! Más parece un ciudadano que no consiguió transporte público ese día, y ¿por qué no pensar que en realidad es un posible usuario asiduo de este tipo de plataformas?, y una vez ve el operativo, se sintió en riesgo de quedar expuesto con sus votantes del gremio taxista del que fue parte y decide capitalizar esto en época electoral.

Usted, querido lector, escoja la historia que más se ajuste al relato de los implicados; pero no sin preguntarse: ¿Cuál es la responsabilidad del pasajero? ¿Si sancionaron al conductor, cuál es la sanción para el pasajero? ¿Podemos los ciudadanos recurrir a una actividad ilegal o prohibida por el ordenamiento jurídico y al ver la policía convertirnos en delatores y quedar librados?

El intento de bloquear estos servicios data desde 2014, cuando la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre ordenó la inmovilización de vehículos que transportaran sin los requisitos que la Ley ordena. Actualmente cursa una demanda interpuesta por el líder del gremio de taxis, que busca la prohibición de la prestación del servicio de transporte ilegal en dichas plataformas. Pero, ¿dónde están los concejales, los asambleístas y congresistas que brillan por su apatía para legislar y fomentar una normatividad que responda a esta realidad que nos supera? Leyes que incluyan también el mototaxismo que, en Cartagena, por ejemplo, ha implicado desafíos importantes para el gobierno distrital, y que se ha convertido en el único sustento económico de miles de hogares.

¡Ah no! ¡Están ocupados haciendo videos! A ver cuándo veremos concejales diciendo, por ejemplo: Fiscalía ¡qué pena! ¡es que me subí el salario sin contar con los requisitos de Ley! o ¡sé de un compañero que les exige a quienes trabajan en el Concejo, dinero de su salario, para mantenerlos contratados! Y eso sí ¡que lo suban a Tiktok!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho

Empresarial y Contractual.