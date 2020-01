Con tu música a otra parte

Cuando el presidente Duque se regodea por todos os medios hablando de la ‘economía naranja’, aquí en Cartagena nuestro flamante alcalde mayor, William Dau, decide incumplir la promesa de aporte al maravilloso Festival Internacional de Música Clásica, de Julia Salvi, con la excusa de la situación deficitaria de las arcas del Distrito, como si esto fuera a salvar la iliquidez en que el alcalde saliente Pedrito Pereira dejó las cajas de la Plaza de La Aduana, no sin antes, esto sí, haber firmado un megaproyecto multibillonario de la famosa y discutida Quinta Avenida de Manga.

Doctor William Dau, de parte de un admirador suyo, no escuche por favor a los asesores que facilistamente le aconsejan cortar el presupuesto de la cultura, ¿por qué siempre la cultura y las pensiones? La cultura no es un lujo, sino una inversión, el mundo entero está tratando de implantar una cultura naranja y con muchas razones de peso: eventos como el Festival de Música, el Hay Festival, el Festival Internacional de Cine Ficci, le producen a la ciudad millones de dólares en free press y hacen parte de un turismo cultural que tiene a Cartagena en los primeros lugares del mundo, desde el New York Times a la Condé Nast, a todos los portales de turismo más importantes.

Germán Reyes, una autoridad en materia cultural, reportaba: “Mientras que la cartera de Defensa recibió 30 billones de pesos, a la de Cultura solo se le asignaron 335.438 millones de pesos, es decir, el Mindefensa gasta en cuatro días la misma cantidad del presupuesto que la cultura recibe para un año”. Hace unos años escribí una columna increpando al ministro de la economía de Santos: “Nuestro ‘pupi’ ministro de la economía le lanzó una puñalada trapera al mundo de la cultura, deturpando, esa es la palabra, un presupuesto de escasos pesos que ampara al cine, la televisión, la industria editorial, la poesía, la literatura, el arte dramático, la música y otras veinte disciplinas que para subsistir dependen del financiamiento al cual estaban acostumbradas, y no a una dura sorpresa que arriesga la existencia de centenares de grupos y proyectos. Hay vacas flacas, pero ¿ahorrar para qué? ¿para qué unos políticos corruptos, o unos jueces inimputables, jueguen con el dinero público como perros en patio cerrado?”

Cuando las últimas investigaciones de la Contraloría General de la Nación descubren huecos de 750.000 millones en una sola EPS, no voy a creerle más nunca a un gobernante que prefiere cortarle el presupuesto a la cultura y a sus eventos con la justificación de una iliquidez, casi siempre provocada por la corrupción. Los 11 millones de colombianos que votamos por el estatuto anticorrupción exigimos que los ‘malandrines’ no manejen el dinero público. Por eso, William Dau, prefiero darle plata a la cultura que dejarla en las garras de los charrúas.