Con la energía no se juega

El Consejo de Estado suspendió el decreto con el que el presidente buscaba tomar decisiones sobre las tarifas de servicios públicos. Confieso que yo también quiero pagar menos de luz y gas pero me aterra la idea de que algo tan esencial como la electricidad se convierta en caballito de político y terminemos a punta de vela.

El régimen tarifario debe ser tramitado en el Congreso y pasárselos por la faja no es lo correcto. Hay que respetar la institucionalidad y evitar pasos que pongan en riesgo la prestación de servicios esenciales. Construir lo que hoy tenemos no ha sido fácil. Los servicios públicos son un patrimonio y un derecho de todos los colombianos. Como lo manifestaron un grupo importante de personalidades del gremio: “Es necesario elevar la alerta y preocupación dada las consecuencias que puedan tener las acciones y anuncios por parte del Gobierno nacional de asumir funciones de comisión de regulación de energía y gas y derogar el marco jurídico actual”.

Aun con buenas intenciones, las malas decisiones nos pueden retroceder 50 años y llevar a una situación que lamentaremos. Hoy tenemos una cobertura que pasó de 74% a cerca de 98% en electricidad y del 9% al 64% en gas. Todo esto mejoró la calidad de vida de los nacionales. Los datos son verificables y un grupo de ministros, viceministros y comisionados de Energía y gas ya se lo han hecho ver al presidente. La legislación en los últimos 30 años ha permitido logros contundentes en materia de expansión, calidad y confiabilidad. Además, el sistema ha permitido generar subsidios para los colombianos de menores ingresos y aumentar la cobertura en zonas rurales de difícil acceso.

Tampoco podemos obviar que ese régimen legal que se pretende desconocer ha permitido billonarias transformaciones que han garantizado el crecimiento energético del país. ¿Qué pasará con las futuras inversiones necesarias para garantizar las necesidades de la población? ¿Qué pasará con la calidad del servicio?

De acuerdo Agencias Internacionales que monitorean los aspectos climáticos, la probabilidad de que vuelva a ocurrir el fenómeno del Niño y se generen sequías en el segundo semestre del año son inmensas. Nada de esto puede ser ignorado, como tampoco el hecho de que la Creg contempla un déficit de energía para finales del 2027. Quizá el tema energético no sea fácil de entender. El asunto es complejo y no se trata de prender un bombillo. El funcionamiento de nuestra vida diaria, las empresas y la salud estarían en juego ante un nuevo apagón. Lo que hoy provoca aplausos y expectativas, mañana nos dará oscuridad, calor, inseguridad y muerte. De la noche a la mañana quedaríamos totalmente incomunicados, sin celular, computadora, laptops ni tv; los hospitales colapsarán, la economía se desplomaría por la incertidumbre; los semáforos no funcionarían, se entorpecería el tránsito. Las bombas de agua tampoco funcionarían y nos quedaríamos sin agua. Sería una catástrofe.