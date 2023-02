Con hambre y miedo

La inseguridad arropa a Cartagena con cifras nunca antes vistas. No es solo por la ola de sicariatos, es que delitos como el hurto crecen de manera desmedida sin que haya una acción efectiva para contenerlos. Las cifras del Departamento de Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) revelan que la percepción de inseguridad más alta del país la tiene Cartagena, el 97% de la ciudadanía se siente insegura de día y de noche.

Cartagena Cómo Vamos, en su análisis de seguridad, detalla que en hechos reportados ante la policía, el hurto es de los delitos que mayores reportes tiene, con un aumento del 27% en comparación con enero del 2022 y enero de 2023. En el año anterior el mayor número de víctimas de este delito en un 77% fueron a personas, el 11% comercios, el 7% a residencias, 5% a motocicletas, 1% a automotores y no hay reporte de robo a entidades financieras.

Los hurtos a personas pasaron de 5.214 casos a 6.678 para un incremento del 28%. A esto se suma lo que emiten las cifras del Dane y es que en Cartagena, de la mano de la inseguridad va la pobreza extrema. Para estadistas como Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, esto lo que demuestra es que en la ciudad no hay una política pública enfocada en atender la gran brecha social. Si bien, la reactivación económica ha sido positiva en la capital de Bolívar, lo que se evidencia es que, los negocios que reabrieron han logrado un buen comportamiento en ventas, pero la mayoría no volvió a contratar el mismo número de personal; hay activación comercial, pero la empleabilidad no ha crecido de la misma manera, es por ello que Oviedo destaca que, este tipo de situaciones aumentan las cifras de inseguridad y pobreza.

Ante este panorama lo que se requiere es que haya una política pública desde el Distrito en la que se incentive al sector económico a contratar mano de obra a cambio de incentivos tributarios, sería una de las formas de lograr mejorar las cifras, como ha ocurrido en otras poblaciones. Pero contrario a ello, en Cartagena se emiten decretos que estrangulan de manera directa la contratación. En el caso de los bares, con la reducción de horario, por lo menos 600 personas quedaban desempleadas y en su mayoría son jóvenes. ¿Cómo lograr articular las entidades del Distrito a la realidad de la ciudad?

Tener un gobierno alejado de la crítica situación económica que enfrentan los hogares cartageneros con hambre y miedo, porque crece la pobreza, el desempleo y la inseguridad que desata el temor de ser víctimas de los delincuentes en las calles. Ahora, la única promesa de campaña de inversión del alcalde William Dau fue erradicar la pobreza, irrigar dinero en las zonas vulnerables y contratar la mano de obra local. Se hace necesario que su gobierno en el último año que le queda, haga algo más allá de generar discusiones innecesarias en redes. Urge inversión y reactivación.

Pero bueno, si en vez de contratar se propone que los jóvenes vayan de chévere a hacer las prácticas en la Alcaldía sin recibir un solo peso, qué más podemos esperar de este gobierno. Mientras ir a la universidad es un verdadero desafío, porque no hay para el semestre, porque toca endeudarse con el Icetex, porque toca rebuscarse para el bus y de ñapa ir gratis a hacer las pasantías a la Alcaldía, así no es como se generan oportunidades ni se le hace frente a la grave situación de inseguridad, desempleo, informalidad y pobreza que tiene Cartagena.