Con COVID-19 Cartagena cumplió años

Un día después del cumpleaños de Cartagena, el 2 de junio de 2016, el editorial de este diario tituló: Toneladas de cultura ciudadana, insistía en la necesidad de cultura ciudadana, visionando un ejercicio permanente de educación y autoridad para elevar sentido de pertenencia, esperando no necesitar otros 483 años para lograrlo. Cuatro años después, continuamos diciendo, en Cartagena no hay cultura ciudadana, a pesar de que representa nuestra identidad, actuaciones, nuestro comportamiento, nuestras costumbres, permitiendo pensar que no nos gusta nuestra cultura, seres humanos aun sin tener cédula. Nuestra identidad ciudadana es la misma, aun cambiando de ropa, de lugar, de barrio, de rol, de hijo a padre, de estudiante a maestro, de empleado a empleador, de conductor a pasajero, de integrar la sociedad civil a integrar la sociedad gubernamental.

La expresión: en Cartagena no hay cultura ciudadana, sugiere que no nos gusta el comportamiento del otro, olvidamos que probablemente, nosotros también hacemos lo mismo. Diversos resultados de investigación, la gestión distrital e informes anuales de Cartagena Cómo Vamos, muestran datos de manera directa o indirecta, representan un efecto de nuestra identidad ciudadana.

El regalo para Cartagena es diseñar e implementar un programa de transformación social, logrando transformar nuestra identidad ciudadana, comenzarán a cambiar las cifras, y aunque parece que el COVID-19 genera complejidad, probablemente la situación es la misma, el virus nos cogió con los calzones abajo, y nos dejó completamente desnudos. En cuarentena, copio tres titulares de este diario: Aglomeración de gente en Bazurto y sin protección, ¿no hay control?, abril 7. Asesinan a un hombre en riña intrafamiliar en La María en medio de la cuarentena, abril 16. Homicidios y violencia intrafamiliar, la otra crisis en medio del aislamiento, mayo 26, y el mismo día, Noticias Caracol publicó 600 celebraciones durante el fin de semana festivo, luego, el problema de la ciudad, no está en lugares o barrios, está en nuestro comportamiento, nuestras costumbres.

Muchos ven en el COVID-19 una crisis, creen que la situación será peor, otros seguimos soñando, viendo oportunidades de trabajo en equipo para transformar socialmente nuestra sociedad, compromiso individual para bien colectivo. Este diario en mayo 25, publicó: Lecciones de Medellín que pueden servirle a Cartagena. Uno de mis estudiantes me preguntó, si estamos cerca, somos colombianos y las leyes son iguales, ¿qué tiene Medellín que no tenga Cartagena?, por supuesto, no dudé en responder, la diferencia es la cultura ciudadana.