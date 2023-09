Con buena voluntad

De buena voluntad está lleno el mundo es un decir, pero no siempre la buena voluntad crea valores y forma conciencias. Pienso en la buena voluntad de tantos padres que, por satisfacer las peticiones de sus niños les entregan un celular o un videojuego que los mantienen quietos con canciones y jueguitos. Y va sucediendo que se acostumbran a no hablar con sus padres, sino a estar prendidos mañana, tarde y noche del celular que desde antes de los dos años les han dejado en sus manos.

Recordamos a los abuelos que nos contaban historias y nos arrullaban con sus cantos. No había forma de estar pegados a un aparato que sustituyera la necesidad atención dada la presencia de los mayores. Y, cuando los padres llegaban, era el momento de conversar o jugar con ellos y sentir su mano amorosa y sus besos tiernos. ¿Será que les estoy planteando que todo tiempo pasado fue mejor? No, les estoy diciendo que los niños de hoy, como los de todos los tiempos, necesitan la mirada, la presencia, el afecto, la conversación y la caricia de sus padres y familiares, algo no sustituible por ninguna tecnología de moda.

Se han hecho estudios sobre los influjos de las radiaciones que emiten los teléfonos y ante todo se pide a los padres ser precavidos en dar a los niños demasiado pequeños estos equipos; pero el afán de la vida de hoy y las ocupaciones son motivo para no pensar en las consecuencias adictivas que pueden provocar celulares y consolas de juegos, amén de la apología de la violencia que se transmite desde estos últimos que hace saltar de gozo a niños porque explotaron o dispararon o mataron a uno u otro en los videojuegos.

Me pueden juzgar de atrasado, de retardatario y fuera de época; pero basta mirar los porcentajes de suicidio en niños y adolescentes de los países escandinavos o centro-europeos para darnos cuenta de la seriedad de este asunto en el presente. Todos los juguetes y cachivaches que se quieran dar a los hijos, pero con la siempre presencia y orientación de los padres y de las familias ampliadas, negándonos a las adicciones en las que igualmente caemos los adultos. Cuando en este sentido algunos vienen de regreso no es lo más prudente ir para donde ya sabemos que no se forma una generación capaz de generar respeto y amor a sí mismos y a los demás.

Así como papá, mamá y familiares dan gusto y actualizan a sus hijos en tecnologías, es bello que con ellos también formen su fe, oren al comer, les inviten a celebrar el domingo la Eucaristía, les favorezcan la preparación a los sacramentos, la participación en grupos de formación en la fe y sean testimonio de libertad evitando con buena voluntad ser parte del problema y no de la solución. Así, lo alternativo de la fe irá gestando una niñez más libre y una adolescencia y juventud más dueñas de sus actos.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.