Compromiso

Pensé que 2019 sería el año en que comenzaría a apoyar la pelota caliente profesional de Cartagena.

Como extranjero residente y fanático del béisbol, me da vergüenza admitir que viví en Cartagena varios años antes de saber que la ciudad tenía un equipo de béisbol profesional. Incluso después de descubrirlo, presté poca atención. La Liga de Béisbol Profesional del país es poco estable, y parecía que ni siquiera el nombre del equipo de la ciudad estaba bien establecido; pero he apoyado al equipo local toda mi vida y estaba decidido a hacer que 2019 fuese el año en que me convertiría en fanático de los Tigres de Cartagena. Varios factores despertaron mi interés en ese momento: la renovación del Estadio 11 de Noviembre, las noticias de que los cartageneros que actualmente juegan en las Grandes Ligas estarían en la lista del equipo, y la contratación de Bárbaro Garbey, exjugador del equipo de mi ciudad en los E.E.U.U., como entrenador. Quería asistir a tantos juegos como me fuera posible.

El 6 de diciembre estaba marcado en mi calendario, el primer juego en casa al que podría asistir. Los Tigres no jugaron en Cartagena esa noche. De hecho, no jugaron ni van a jugar ninguna entrada de béisbol profesional en el Estadio 11 de Noviembre durante la temporada 2019-2020. El equipo se retiró tras la negativa de los jugadores de los Tigres a seguir jugando sin paga.

La situación es decepcionante y lamentable, y no tengo los detalles sobre lo que sucedió. Es una sensación a la que casi me he acostumbrado, la indignación que uno siente cuando los profesionales demuestran ser desorganizados y no pueden cumplir con el servicio que habían prometido; sin embargo, me he dado cuenta de algo importante. Si bien los profesionales no han podido organizarse bien a pesar de sus recursos, existen ligas comunitarias que se reúnen en los callejones y lotes de la ciudad con nada más que un palo y una bola de caucho o una tapita, y aunque es posible que nunca podré ver a Urshela jugar en el Estadio 11 de Noviembre, eso no me impide buscar y especular sobre quién será el próximo Urshela entre los jóvenes que juegan en los torneos juveniles de la ciudad. Es importante apoyar las actividades culturales pagando entradas para eventos profesionales, pero también se debería apoyar a estas ligas de base que mantienen viva la cultura de la pelota caliente. A pesar de la mediocridad y la falta de organización profesional que se evidencia por la situación con los Tigres, existe una base sólida de cultura de béisbol, sostenida en la comunidad y centrada en la juventud, que merece aprecio y apoyo.

Por estas razones, he decidido que 2020 será el año en que me convierta en un fanático del béisbol juvenil y comunitario en Cartagena.

