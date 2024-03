Aunque debo reconocer que el título de esta columna es inventado por mí y no tiene respaldo médico, muchos lectores entenderán a lo que me refiero. Y es que ese delirio del presidente Petro de que todo el mundo lo quiere tumbar me hace pensar que el señor tiene complejo de piñata. Cada vez que sale a flote su incompetencia o es contradicho, aflora su ego y su capacidad convertirse en víctima del enemigo, de los derechistas y oligarcas. Cuando los mecanismos de la democracia o no le dan gusto a lo que él quiere imponer, esta no funciona y lo quieren derrotar. Si lo vencen en sus caprichos o en su interés particular de cambiar las leyes y las normas es porque lo quieren derribar. Algunos de sus argumentos son que no lo dejan hacer nada, que las cortes no sirven, los congresistas tampoco y ni los ministros que él mismo nombra y cambia como de pañal le valen.

Él se autodenomina el pueblo y lo usa para sustentar sus intereses. Ahora se contradice de algo que firmó en mármol y olvida que la libertad de voto de los colombianos también eligió a los congresistas, que el Congreso es parte de nuestra democracia y también fue elegido popularmente. Nunca habíamos tenido un presidente tan públicamente mentiroso y las redes sociales no lo ayudan. Sus palabras quedan grabadas y filmadas, como cuando en 2018 dijo que no expropiaría ni convocaría a Asamblea Constituyente. Ahora dice que no quiere reelegirse, ¿quién le va a creer a un presidente que ha demostrado ser un embustero constante y sistemático? Como no tienen capacidad para soportar el fondo de sus propuestas, una vez las lanza, las empieza a desvirtuar y mostrar falsos dilemas. Petro y sus alfiles se venden como el cambio y todos los que no están con ellos son el pasado y las malas costumbres políticas. El problema de fondo es que él no resuelve los problemas si no que los agrava y crea nuevos.

Para nadie es un secreto que ha creado una crisis en la salud para ahorcarnos y obligar a aprobar la reforma, a pesar de que nunca tuvo soporte financiero. No le importa dejar a los colombianos sin medicinas mientras el incompetente INVIMA amarra la aprobación de medicamentos y mata gente con su actitud. Gracias a la democracia hubo quienes se atravesaron y tuvieron la cordura de sacar una ponencia de archivo de esta. Confío en que esos senadores pelearán por proteger nuestras pensiones y agarrarán a “palo” cualquier cambio que atente contra la tranquilidad de quienes nos sabíamos en un país lleno de problemas pero donde se respetaban nuestros derechos. Gracias a Dios, nuestra constitución está bien hecha y evita que un loco pueda llegar a modificar instituciones como el Congreso, la Fiscalía, el derecho a la propiedad privada o cualquier forma de límite al poder hasta perpetuarse.