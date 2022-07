¿Cómo transformar? Un estómago que está vacío, una esperanza inocua, una mirada lánguida, un cuerpo desnutrido, un cerebro disperso, una sociedad insatisfecha, el miedo constante a ser víctima de lo que sea, el estar expuestos a promesas pichurrias, las mentiras interminables de los más vivos, el tener que soportar las falacias y por sobre todas las cosas estar expuestos a la manipulación de los tejedores de soluciones de madejas enredadas.

Antes que nada, somos humanos con creencias, agüeros y supersticiones excesivas, de legados heredados y a pesar de que todos tenemos talentos con valores y posibilidades que nos conectan con nosotros mismos y con los demás, estamos siempre expuestos a la suerte de todos aquellos que nos gobiernan.

Siempre nos rezan el trillado verso de que somos únicos e irrepetibles, que somos humanos sociables, que debemos vivir en igualdad de condiciones, que cada uno viene a este mundo a ocupar un bonito lugar y que cada cual tiene una misión en esta tierra, palabras más, palabras menos, aguanta hasta donde la suerte te alcance o hasta donde la ocasión te abra paso.

Siento que la pandemia por este COVID 19 desenhebró el tejido y fue desarticulando lo poquito que se perfilaba cuando le apostamos a un cambio con la bella ilusión de que las cosas marcarían la diferencia, pero parece que las cosas se traban y cuando quieren arrancar, hay un tapón que lo impide.

Yo quiero cerrar los ojos y visionar esa voluntad con magníficos motores funcionando, dándonos la oportunidad a todos de florecer con el trabajo, con los ingresos, con las procedencias. Desde mi trabajo le meto el hombro a las comunidades y encuentro unas historias de vidas maravillosas y a pesar de su precariedad, entregan alma y corazón para ayudar a evolucionar en los proyectos de transformación que les ofrecemos y se involucran porque quieren el cambio y hacen propuestas y a la vez muestran su decepción porque han sido demasiadas propuestas que les han llevado hasta sus barrios y después en corto tiempo quedan con las ganas de concluir eso que les dio una luz verde en su progreso.

Sí estoy convencida de que, si todos nos preocupamos por la colectividad que vive entornos pocos saludables e insatisfechos, nuestro aporte y apoyo repercutirá en la plenitud en ellos, en nosotros mismos y con las personas inmediatas a nuestro círculo social. No me desanimo, no puedo dejar de seguir empujando porque de grano en grano se crece la pila y es mejor morir en el intento que abandonar la causa por la que se cree. Transformar el ser con herramientas de arte y literatura es ascender y trascender.

Salvemos juntos a Cartagena.

*Escritora