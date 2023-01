Cómo preparar hacia...

¿Cómo preparar a las personas para decirles que a pesar de tener derechos a una vida digna y que, ante todos sus esfuerzos, sacrificios, abstinencias, sus escaladas para lograr “ser alguien en la vida” “por eso es que debes estudiar”, estribillo de canción porque es pegajoso y convence; explicarle que las posibilidades de encontrar un trabajo en el después, son excesivamente escurridizas y escazas? ¿Cómo aliviar la incertidumbre de esa persona que se mantiene en sepulcral silencio expectante a ser llamada sí o no a prestar sus servicios, después de haber dejado en depósito en un banco de acopio su hoja de vida? Mientras, con el ojo aguado y mirada lánguida, sus manos en las sienes, ve pasar los días sin que no exista la mínima posibilidad de lograrlo.

Debería también existir una cátedra que nos prepare sicológicamente para que nuestra mente y el estómago no se entripen de zozobra cuando después de tener derechos constitucionales, Artículo 1º CPC Estado Social de Derecho, no encuentra un lugar, un cupo, una chamba que le compense su propia humanidad dentro de la equidad y el equilibrio de una sociedad que, a través de los años, cojea constantemente por la inestabilidad de proyectos de palabras generalmente inconclusos, por razones conocidas de “falta de esto o aquello, heredé chicharrones, lo que se planea no se aprueba y, en esos vaivenes y vendavales paleontológicos, las ciudades se petrifican y la esperanza reverdece en el moho y vuelve y juega.

Pienso que el problema más grueso de todo es que nos hemos dejado pisotear por un emporio de minorías que fueron cerrando círculos y fortaleciéndose cada vez más por ley de arrastre, iban jalonando a los suyos con prebendas y los engancharon hasta formar la coraza irrompible de sectas politiqueras, porque las Ciencias Políticas, y todo lo encierra en su pénsum, es extraordinaria y como tal si se llevara a cabo como es políticamente hablando, otros resultados serían.

A muchos no nos ha tocado fácil sostenerse para mantenerse, es macondiano y dantesco, hay un coctel de sucesos que también tiene que ver con deudas de favores.

A todos se les llena la boca diciendo que lo que cambiaría a la humanidad es la educación, en esto estoy de acuerdo 100%, pero me atrevo a preguntar, ¿y de diplomas y reconocimientos, cursos, ganas, ansias, se vive con el abismo de la no oportunidad?

A veces, cuando veo la maravilla de ciudad que tenemos y la descubro sin comas, sin tildes, sin punto y coma, sin redacción, metafóricamente hablando, concluyo que los discursos de los gobernantes son leídos impecablemente, pero cuando vamos al papel y la ejecución de los mismos, ¿ese enredo quién lo entiende? Educación y oportunidad de empleo, dos pilares fundamentales.

*Escritora.