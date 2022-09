Cómo es posible que no lo adviertan algunos colombianos, sobre todo los movimientos políticos de izquierda, los que ahora están empoderados, oscureciendo más el panorama, que la cocaína es el gran generador de casi todos los problemas de violencia en el país.

Un país con tan altos niveles de desempleo y con zonas completamente olvidadas de la política social del Estado (que es donde precisamente están los cultivos), presa de un negocio tan rentable como es la producción y comercialización de cocaína; que dicen los que saben, mueve 300.000 millones de dólares al año.

Cómo es posible que no se den cuenta que su cultivo es una fábrica de delincuentes, y que el delito ha hecho metástasis a partir de la protección de estos como lo establece el Acuerdo de La Habana. Si había un inamovible en las conversaciones para el acuerdo, era no dejar crecer los cultivos y atacarlos frontalmente con Glifosato, la única manera real para extinguirlos. De hecho se piensa que dejarlos crecer es una estrategia política de las facciones de izquierda para producir el enorme desorden y la anarquía que está viviendo la nación (cuanto mal ha hecho el Nobel). Que enorme vileza se le ha hecho al país con permitirlo. La violencia no solo se tomó la ruralidad colombiana, sino las ciudades, donde el microtráfico se ha convertido en importante jugador de la economía ilegal.

En Colombia no existía una mata de coca cultivada de manera industrial. Existían los cultivos, pero para otros usos ancestrales que tenían que ver con las costumbres de las poblaciones indígenas. Mala sea la hora en que ese extranjero (europeo), cuyo nombre no quiero acordarme, trajo las primeras matas de coca a suelo colombiano, para establecer los cultivos agroindustrialmente. Antes, la hoja y la pasta de coca las traían de Perú y Bolivia, donde los cultivos prácticamente se mantienen estables (Perú 60.000 y Bolivia 30.000 hectáreas), y que por supuesto están sujetos a que puedan crecer dada la enorme demanda mundial, porque Colombia no da abasto a pesar de las 300.000 hectáreas cultivadas y las 2.000 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Es verdad que hay que ir pensando, y América Latina tendrá que liderarlo, en legalizar su producción y comercialización, pero mientras eso sucede, porque es una decisión de consenso mundial (es decir, tardará muchos años), los colombianos estaremos padeciendo las consecuencias de la violencia que genera, y ya la nación no soporta un día más de violencia.

La pregunta que nos hacemos algunos: ¿Es posible mudar ese cultivo para otro país, por ejemplo México? No le deseo semejante mal a nadie y mucho menos a ese país tan querido, pero los mexicanos se han convertido en los líderes mundiales del negocio y estando tan cerca de la frontera de su mejor cliente, les facilitaría su transporte.

*Arquitecto.