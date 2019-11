Como en un sueño

El lunes 28 de octubre de 2019 desperté con una increíble sensación. Pensé que todavía estaba dormida porque solo en mis sueños habría ganado unas elecciones un candidato sin maquinaria política. Llegará a la Alcaldía de Cartagena un personaje que no le debe dinero a nadie ni tiene compromisos por cumplir. Usualmente llegan y deben tanto, que lo primero que tienen que hacer es ver cómo se repone todo eso que se les han “invertido”. Cartagena, por primera vez en no sé cuánto tiempo, arranca una nueva administración solamente con miras a mejorar. Me siento en un mundo utópico.

Personalmente, a William Dau no lo tenía en el radar. No pensaba que tuviese posibilidades de ganar y no porque piense que no tiene las cualificaciones o no se lo merezca sino porque venía acostumbrada a que lo usual o lo que iba a pasar era que ganara alguien como William García, candidato que ni siquiera fue capaz de asistir a los debates. Pero, como en un maravilloso sueño, la opinión pública se le reveló a la maquinaria y logró sacar adelante al candidato sin ataduras. Se acabaron los favores. Se acabaron las pleitesías.

Ahora, el señor William García, como un preocupado perdedor, se ha enfocado y esforzado por desmeritar la elección del nuevo alcalde. Yo supongo que muchas personas le invirtieron mucho dinero y que era necesario que ganara para poder “recuperar” – con intereses – todo ese dinero. Ahora denuncia que las elecciones fueron manipuladas, mostrando unas fotos de los formularios E14 donde se aprecia claramente que se estaba usando la aplicación Photoshop -popularmente conocida para editar fotos-.

Pero bueno, todo esto era normal que sucediera. Era el deber proceder. Tampoco podía ser todo tan perfecto donde los que no ganaran simplemente aceptaran la derrota y prometieran apoyar al candidato ganador. Esa es la democracia. Unos ganan, otros pierden, pero en últimas, deberían todos trabajar por el bien de la ciudad. Yo creo que ya ahí estoy pidiendo demasiado.

Mis felicitaciones sinceras al señor William Dau. Gratamente sorprendida con el pueblo cartagenero por hacerse sentir. Espero que este sueño perdure en el tiempo y logremos tener la Cartagena que tanto se merecen los cartageneros - y el mundo entero. La ciudad eligió un alcalde que ha prometido y se ha esforzado toda su vida por combatir a la corrupción que ahoga a Cartagena. Tanto así, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos por su tranquilidad. No obstante, aquí está de nuevo, dispuesto a arriesgar su vida por los cartageneros. Eso es de una persona valiente, digna de un cargo de liderazgo como la Alcaldía.

Invito a todos los cartageneros a apoyar al alcalde electo y que trabajemos juntos por hacer que nuestra ciudad salga del hueco tan profundo en que se encuentra. Tenemos el futuro en nuestras manos.

*Abogada.