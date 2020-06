En el famoso libro infantil de Antoine de Saint-Exupéry, cuando ‘El Principito’ se percató de que el sol no le obedecía, le ‘ordenó’ hacer lo que siempre venía haciendo: salir en las mañanas y ocultarse en las tardes, y así el sol no le desobedeció más; y cuando un emperador de un mundo lejano no quería obedecerle si le ordenaba bostezar, pero bostezaba cuando le ordenaba que no, decidió ordenarle que bostezara y que no bostezara, y así no perdió la autoridad que pretendía tener sobre el universo. Viene como anillo al dedo al momento de autoritarismos que vivimos.

La autoridad se pierde cuando se dan órdenes imposibles de cumplir; sea por lo confusas, numerosas, injustas, absurdas o contradictorias. También por la falta de seguridad y convicción en lo que se ordena: saber mandar es un don que muy pocos poseen. El mando no es inherente al poder, pero sí su máxima expresión, porque no todo el que esta investido legalmente de poder tiene el ‘don de mando’, pero quien sí, sí.

De todos modos, con o sin ese don, lo civilizado sería, antes que todo, no hacer cosas que puedan incomodar o perjudicar a los demás, incluyendo en general a la naturaleza, pero especialmente a nuestros semejantes. Y segundo, pedir autorización, luego de explicar lo que se pretende y sus consecuencias sobre la humanidad o la psiquis ajena. Encerrar familias en los estratos altos, con todos los adelantos de la tecnología, pocos miembros y áreas espaciosas, es relativamente sencillo; pero hay que imaginar en los estratos bajos a cinco o más encerrados en 50 mts2 o menos. Esas casitas no son un sitio de estar, si no a donde ir a dormir; ellos permanecen gran parte del tiempo afuera para huir del hacinamiento, y ligeros de ropa para tolerar el calor. Esas son órdenes contra natura, imposibles de cumplir y de hacer cumplir: como las de El Principito. De ese tenor hay infinidad en el arsenal de decretos que manan de todos lados, largos, confusos, incoherentes y contradictorios.

También se pierde autoridad cuando se miente: “una mentira hace dudar de todas las verdades”, dice el refrán popular, y tantas se han dicho que la gente por desconfianza teme hasta que le hagan la prueba del C19; mucho más, ingresar a un hospital: la incredulidad es otra pandemia más. Como recomendaciones tendrían mejor acogida, creo.

Se cuenta, por ejemplo, que los cadáveres salen de los hospitales directo a las funerarias con orden de cremación, y para evitar la reacción de los familiares que se ven excluidos de esa decisión, se los etiqueta como C19, lo cual incrementa falsamente la contabilidad de la enfermedad, equivoca las estrategias para enfrentarla, y provoca una angustiosa paranoia entre la familia.

Qué hay detrás de esa práctica, ¿pragmatismo o perversidad? Hay quienes ven intereses económicos ocultos que apuntan al fisco: o sea, a unos se les quita para que otros saquen provecho o lo malgasten.