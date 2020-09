El 21 de agosto se presentó el informe de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, convocada por la última reforma tributaria aprobada para el estudio del régimen tributario departamental, distrital y municipal.

Esta comisión propondría una reforma orientada a hacer el sistema tributario territorial más eficiente, reactivar la economía de las regiones y combatir la evasión y la elusión fiscal. Tal vez un objetivo bastante ambicioso ya que aborda muchos propósitos a la vez.

El documento contiene recomendaciones que los expertos en tributación local han realizado. Lo que no se aborda, y que me hubiese gustado ver, es un análisis de las razones para que en los últimos años no se realizara un cambio en el estatuto tributario local. Aunque se han hecho algunas reformas marginales, el grueso de las reglas vigentes son las aprobadas en 1983.

¿Por qué no se ha aprobado un nuevo régimen tributario territorial? Creo que es importante esta discusión para que las recomendaciones no se queden en otro informe más sin implementar.

Un elemento que estuvo ausente en el contexto fue el marco de reglas fiscales subnacionales. La crisis fiscal de los gobiernos locales a finales de los 1990 llevó a aprobar un marco legal que estableció unas reglas de juego para los ingresos, gastos y deuda de los entes territoriales. Este marco ha sido exitoso en mantener bajo control el déficit fiscal, el gasto corriente, la deuda y las pensiones territoriales. En la actualidad los problemas macroeconómicos del país son fruto del comportamiento fiscal del Gobierno nacional, no los subnacionales.

El buen manejo que registran el agregado de las finanzas públicas territoriales ha impedido que se aborde una reforma de fondo en sus impuestos. Los esfuerzos de los distintos gobiernos en los últimos años han estado enfocados en los problemas en las finanzas públicas del gobierno central. Las reglas fiscales subnacionales se establecieron en un momento en el cual el desequilibrio fiscal de los entes territoriales podría comprometer la estabilidad macro. Al corregir el problema, la prioridad de la reforma no está en los gobiernos subnacionales.

Considerando estas circunstancias, el informe hubiese enfatizado en ciertas mejoras que se pueden hacer y no requieren de una reforma estructural. Mejoras en la gestión fiscal de los municipios y departamentos llevan a mayores recursos y mejor calidad del gasto. En muchos municipios del país, un avance puede ser simplemente la facturación y gestión de cobro del impuesto predial. El estudio de algunos casos exitosos puede arrojar luces sobre las estrategias que se podrían abordar.