¿Comemos o le pagamos a Afinia la factura?

Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar; se lució el maestro Iván Villazón, pero aparte de ser una realidad el éxito vallenato, no es menos cierto que el remedio fue peor que la enfermedad. La extinta Electrocosta - Electricaribe dejó en manos de este nuevo operador la prestación del servicio de energía en varios departamentos de la Costa que, hoy nos sentimos ahogados tanto por las fuertes olas de calor como por el valor de los recibos que cada día aumenta.

El jueves 11 de abril se dio lo que han denominado el ‘Plantón popular contra los abusos de Afinia’, frente a las instalaciones de esa empresa en Sincelejo, donde las reclamaciones principales fueron, entre otras: la reducción de las excesivas tarifas de energía, sacar del recibo de la luz el pago del servicio de aseo (12% del valor del consumo de energía, algo absurdo e irrespetuoso para los usuarios), la exclusión del pago del ‘Seguro protege a tu mundo y asistencia en casa’, el excesivo valor del Impuesto al Alumbrado Público, que es pésimo y en algunos lugares no existe, cancelar definitivamente el cobro de las pérdidas no técnicas, que no tiene por qué ser cargado al consumidor final, todo lo anterior, que no ha hecho más que aumentar el valor del servicio sin que este mejore su calidad.

Considero que es el momento que la administración departamental y de los 26 municipios de Sucre, se pronuncien ante tanto abuso del prestador del servicio. Ya es justo y necesario que a los usuarios se les tenga en cuenta de verdad. Como todo en este país, los políticos asumen las banderas de las necesidades más sentidas del pueblo, solo en época electoral, y qué cosa, ya vienen las legislativas, empezarán a aparecer los Robin Hood de cada 4 años. Dejo la pregunta abierta, ¿para qué ha sido utilizada la famosa tasa de seguridad y convivencia ciudadana que impuso el gobernador Espinosa? Impuso, porque nunca fue concertada, ¿dónde está el famoso helicóptero que tanto se promocionó y que en principio se dijo que para ello iba a ser utilizado ese dinero? No quiero herir susceptibilidades políticas, pero en verdad si pasa me vale; más aún cuando el año pasado fue tan pésimo en materia de seguridad. Aquí hay que tomar acciones definitivas, ya basta de promesas y pañitos de agua tibia ante una problemática tan sentida. ‘Comemos o pagamos la factura de energía’ es la frase más repetida en todo el territorio del Caribe colombiano, donde un aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad, pero aun así los gobiernos pasan y no hacen nada en procura de defender los intereses del pueblo tan lastimado en su economía. Cada vez estamos peor. Sin transporte, sin actividades que generen empleo formal y digno, sin salud y con una tarifa de energía cada día más costosa.

Colombia se ha convertido en el país de los paros, bloqueos, marchas, manifestaciones, es una constante lucha por las necesidades insatisfechas, donde el pueblo llora y los políticos son indolentes, ese era el afamado cambio que esperaban.