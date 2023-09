Mujeres colombianas vs. españolas

La última vez que escribí sobre las mujeres colombianas ensalzando su belleza y criticando la apariencia de sus congéneres de sexo masculino se montó la mundial. En las redes me acusaron prácticamente de todo menos, quizá, de matar a Manolete (esto es un dicho muy español. Manolete era un torero al que finó el legendario toro Islero) y hasta hubo compañeros profesores que (sintiéndose, creo, aludidos por mi descripción de la “belleza” masculina costeña) me afearon que me tomara tan en serio la libertad de expresión. Así que, tras varios años de silencio sobre la cuestión, decido volver sobre el tema centrándome en esta ocasión en una comparación entre la mujer colombiana y la española. Ya ven que a un servidor le gusta evitar las polémicas.

Resultado: 6 - 0 en tres sets. O sea, victoria aplastante para la colombiana. No me cansaré de explicarlo, no es que la mujer colombiana sea más bonita o, como me han dicho muchas, más exótica y por eso atractiva para el extranjero (el extranjero soy yo). La belleza es algo muy relativo y mujeres guapas las hay en todas partes. En España hay monas de ojos claros y metro setenta a montones, luego no es que la mujer española sea fea. No es algo que tenga nada que ver con la apariencia en bruto, digamos. Es una cuestión más de forma de ser. De forma de ser admirable en el caso de la colombiana y de forma de ser inenarrable en el caso de la española. La mujer colombiana (insisto en que esto es una generalización hecha en tono de humor), siendo una mujer perfectamente liberada que trabaja, que se sostiene por sí misma y que no tolera que la tomen por tonta, mantiene, sin embargo, los elementos de la feminidad tradicional, esto es, es dulce, cariñosa, alegre, disfruta preocupándose por su apariencia y trata de ser tan hermosa como sus medios y sus capacidades se lo permitan.

Frente a esto, la española (nuevamente, generalizo) ha perdido en gran medida todos estos elementos y ha confundido en no poco modo ser libre e igual con despreocuparse de todo lo que, desde la perspectiva de este machista y deplorable opinador, hace hermosa y atractiva a una mujer, tanto en el aspecto, como en la forma de ser. Recientemente, un amigo colombiano vino a España y lo pudo comprobar. No paraba de preguntar por qué las mujeres de aquí no se peinaban. Al comentarle sus opiniones a mis compañeros españoles, ninguno las entendía. Pobres de nosotros, ya ni somos conscientes de todo lo que perdimos.