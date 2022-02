El profesor J. Robinson, uno de los economistas y politólogos más reconocidos, sostiene en el texto ‘El pasillo estrecho’, que Colombia es un “leviatán de papel” (Estado fallido), y señala como causantes de esta situación: a las “instituciones económicas” que no incentivan el emprendimiento, la innovación y la competitividad, sino los monopolios y la inequidad; a las “instituciones políticas” que tienen como eje los carteles de corrupción (hemofilia, sida), la cooptación del poder por clanes y mafias, y el clientelismo (La República, diciembre, 2017), que es una práctica institucionalizada (reglas formales y no formales), estatizada (poderes públicos), internalizada (valores y preferencias subjetivas) y justificada por la pobreza y la necesidad (Chicago University, 2015); y a las “instituciones sociales y culturales” que se fundan en patrones sociológicos clasistas y excluyentes (Ej. estratos y distinciones sociales) que reproducen la desigualdad y la violencia simbólica, legitiman comportamientos codiciosos (políticos y mafiosos), avaros (empresarios y banqueros) y envidiosos (excluidos), y refuerzan el imaginario colectivo de que no importa qué sabes, sino “a quiénes conoces y dónde los conociste” (Semana, noviembre 2017). Lo triste –afirma Robinson– es que el ingreso per cápita hoy es más bajo que el de 1870.

Parece que vivimos en una especie de laberinto del tiempo, lleno de senderos que se entrecruzan y se bifurcan infinitamente para reproducir cíclicamente la “historia de nuestra infamia”. Digo esto remedando a Borges, para quien el laberinto remite al menos: al caos y la confusión (“Biblioteca de Babel”), a una realidad ilusoria (“las ruinas circulares”) o al centro, que es la unión de las polaridades (Teseo y Ariadna) y la salida (“La casa de Asterión).

Había dicho en un artículo previo que padecemos una crisis sin precedente; añado, hoy, que nos puede servir -siguiendo la alegoría borgiana- para escoger en las elecciones próximas entre: el populismo, y con ello hacer saltar en pedazos el “establishment” y sus instituciones, lo que significaría más caos y confusión; el continuismo del régimen vigente y mantener las instituciones injustas y excluyentes actuales, o el continuismo de regímenes fracasados, estilo “socialismo del siglo XXI” y profundizarla, lo que significaría seguir persiguiendo una realidad ilusoria; o – lo más sensato- promover un “cambio real”, gradual y estratégico, a instituciones “inclusivas” y pluralistas que garanticen las promesas de la Constitución de 1991, democraticen el poder y produzcan bienestar social (salud, infraestructura, servicios públicos, y sobre todo, educación, ciencia y nuevas tecnologías), lo que significa buscar el centro, la no-polaridad, el consenso amplio y, por tanto, la salida del laberinto.

*Profesor Universitario.