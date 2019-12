Colmillos en los peajes

Pedrito Pereira Caballero, alcalde mayor (e) de Cartagena de Indias, será recordado por dos hechos concretos: imponer inconsultamente dos nuevos peajes y detener la avalancha de mandatarios efímeros, después de la prematura y dolorosa destitución de Manolo Duque.

No obstante, la evaluación de su desempeño decantará todo lo ocurrido o dejado de ocurrir desde su aterrizaje en paracaídas, el 18 de septiembre de 2018, hasta el último segundo del próximo 31 de diciembre, cuando cederá su butaca a William Dau, elegido democráticamente por los cartageneros.

El plato está servido y bien condimentado. Mediante Decreto 2883/2013, el Ministerio de Trasporte fijó las pautas para instalar peajes urbanos en veinte ciudades colombianas, pero extrañamente Cartagena fue a la única que le atornillaron, no uno, sino cuatro, e incluso, vencidos los términos de la llamada tasa interna de retorno, la Concesión Vial sigue ‘vivita y cobrando’ los peajes.

Y como a quien no le gusta el caldo se le dan dos tazas, Pereira Caballero, al son de villancicos, nos acertó dos peajes más, importándole un bledo el clamor ciudadano. Este asalto a la canasta familiar recordó el despiadado ‘Sitio de Cartagena’ de Pablo Morillo en 1815. En ese entonces, también en Navidad, ‘El Pacificador’ acosó y estranguló a La Heroica por cuatro meses; ahora el cerco será por treinta años y durante ese lapso, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos se convertirán en lacayos de KMA Construcciones, dueña y señora del controvertido Corredor Portuario y Logístico.

¿Quién lo creyera? Pedrito, católico practicante, juró ante los moradores de Manga y barrios circunvecinos eliminar los cuatro peajes existentes y a no permitir ni uno más. Hoy fue declarado “Persona no grata” y están en curso la desobediencia civil y acciones de tutelas, evitando así la hecatombe ecológica y la trasgresión a nuestros intocables derechos ciudadanos. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo construye el Estado? En Barranquilla, por ejemplo, no instalaron un solo peaje para fabricar su despampanante malla vial.

Pedrito nos creyó tontos. Como expersonero del Distrito sabe muy bien que por encima de sus argumentos jurídicos, tratando de justificar la injustificable Alianza Público Privada (APP), están los preceptos éticos y legitimidad, de naturaleza supraconstitucional, atados a la conciencia.

¡Lástima grande! Firme candidato, dentro de cuatro años, a ocupar la Alcaldía de Cartagena, Pedrito Tomás Pereira se practicó el harakiri político. Ahora los ariscos electores verificarán sí, bajo su piel de oveja, relampaguean los colmillos del lobo.