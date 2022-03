Desde hace tiempo, los colegios del país vienen siendo requeridos para que pongan el mayor cuidado a dos situaciones graves: el bullying o la intimidación, y el acoso sexual.

La población escolar resulta ser en extremo vulnerable, no solo por no haber alcanzado la mayoría de edad, sino porque se trata de un segmento cuya personalidad apenas se está formando y todavía no existen el carácter, el libre juicio, ni el suficiente conocimiento de los escenarios de la vida.

El bullying aparece siempre cuando existen unas condiciones de inferioridad, y los jóvenes de mayor astucia saben identificarlas, para imponer parámetros de conducta, establecer marginamientos o construir víctimas en quienes puedan descargar egos, perversidad y malas intenciones.

Esta situación, según sicólogos y siquiatras, lleva a las víctimas a padecer verdaderos traumas, en donde aparecen estados preocupantes como depresión, tristeza, soledad, ansiedad, pérdida de sueño, desórdenes alimenticios, tendencias de fracaso y hasta inclinaciones suicidas.

Por lo general los afectados no cuentan su situación, prefieren vivir en soledad el drama, lo que termina agravándolo; y a veces, cuando deciden comentarlo, no encuentran los canales apropiados para abordarlo.

Y a esto se suma la presencia de desadaptados sexuales, no solo entre ciertos maestros, sino también entre sus mismos compañeros, y muchas veces cuando llegan a evidenciarse, el daño está hecho, pues la víctima nunca supo cuál era el procedimiento para actuar o denunciar, porque sobre ese aspecto no la instruyeron ni en su casa, ni en el colegio.

Todo esto hace pensar en la implantación urgente de políticas que permitan adoptar parámetros de comportamiento y protocolos de acción, para que cada quien en un establecimiento escolar, sepa que su irregular conducta no es tolerable y será efectivamente castigada. De otro lado, para que las potenciales víctimas sepan también cómo deben actuar. Y por otro lado, que los mismos maestros tengan en cuenta que es su deber identificar las alteraciones de comportamiento de sus alumnos, para que se pueda indagar y establecer el motivo de su perturbación.

No podemos dejar que las víctimas crezcan, y también la impunidad. Estamos frente a un problema social de enormes consecuencias, que genera toda clase de injusticias y desequilibrios. Le corresponde entonces al Ministerio de Educación definir los urgentes parámetros de acción.