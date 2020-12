Recientemente Providencia fue arrasada por el huracán Iota. Los incendios en California son cada vez más salvajes. Las sequías y las inundaciones más frecuentes. Y hasta la llegada del coronavirus, aunque no tiene nada que ver, parece que sea una nueva tragedia acarreada por el cambio climático que sufrimos. No son pocas las voces que le echan la culpa de todo al capitalismo. No sólo es culpable de destrozar nuestros derechos laborales y sociales volviéndonos pobres y miserables, se nos dice; sino que, además, va camino de acabar con nuestro mundo merced a una concepción de la economía equivocada, que al cifrarlo todo en el crecimiento constante de la producción y el consumo lleva a depredar nuestro entorno, afectar a la naturaleza y acabar con el medio que no a otros, sino a nosotros, nos permite seguir viviendo.

Pues bueno. Pues vale. Pues de acuerdo. Para muchos el capitalismo lleva siendo culpable de todo desde principios del XIX (si lo vemos de modo amplio como ‘comercio’, desde la antigüedad clásica); sin embargo, lo cierto es que su alegada culpabilidad, y la de su hermano el liberalismo político, no se ha materializado en otra cosa sino en el mayor crecimiento en esperanza y calidad de vida de toda la historia de la humanidad. Jamás los hombres han vivido tanto y tan bien como ahora (lo lamento si usted en concreto vive mal, amigo, pero el mundo no se acaba en usted, su comunidad o, incluso, su país).

Pero tampoco se puede pensar que el capitalismo sea el Bálsamo de Fierabrás que todo lo cura de inmediato. Así pasó con la calidad de vida de las clases populares, que hubo que esperar para ver como el capitalismo la hacía dispararse. Y así pasa ahora con la protección del medio ambiente, que no será tratando de revertir el capitalismo, sino precisamente confiando en él y en sus dinámicas, como se garantice. Las mayores agresiones a la naturaleza en el siglo XX, como Chernóbil o la desaparición del Mar de Aral, no tuvieron lugar en países capitalistas. El coronavirus no surgió ni se propagó sin control durante semanas, mientras las autoridades prohibían hablar de ello, en un país capitalista. Sin embargo, los coches eléctricos o los avances en energía eólica y solar son fruto de empresas privadas. Y las vacunas contra el coronavirus que todos nos pondremos serán, más que probablemente, producidas por laboratorios privados.

No supone lo anterior negar la evidencia: hay un cambio climático en marcha y, en gran medida, es causa del hombre. Hay que frenarlo o, al menos, evitar sus peores efectos; pero no será desmontando el libre mercado como se logrará, sino apostando por un marco regulatorio que lo potencie y lo garantice.