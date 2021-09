“La democracia no lo es sin ciudadanos. No todos aquellos que fungen como tal tienen la formación en cultura política para aquilatar ese bien social. Porque nunca como hoy fue tan ingente la cantidad de hombres y mujeres que saben cada vez menos de un número creciente de ciencias y disciplinas que dan cuenta de su carácter de tecnoespecie. Estamos en una sociedad de consumidores sumisos, anómicos, sobornados por la veleidad del concepto de moda, desideologizados ajenos a la política, al futuro y a la casuística que lo define. Sujetos ideales para los afanes del mercado al que no le interesa una sociedad de ciudadanos atentos, lectores, críticos, constructores de sujeto, de opinión, de consensos, de decisiones libres y autonómicas.

La especialización y la mirada unidimensional como victoria pírrica de la sociedad positiva que necesita mentes más dispuestas a la sumisión y a la obediencia para la demanda de un sistema inicuo. Especialistas, especialistas, especialistas que cada vez saben más del dedo gordo del pie y cada vez menos del espíritu, del horizonte de sentido de cada saber apropiado. Darío Morón Díaz representa a un ciudadano maduro, formado en múltiples saberes, experiencias, lecturas y vivencias, y con un compromiso social que se expresa en el acto cotidiano de entender al otro como correlato político. Un médico, líder, el académico, el periodista, el melómano, el hombre de saber enciclopédico es la antítesis del hombre unidimensional que construye la atópica globalización –y aquí quiero acuñar el neotérmino atopía como ese no lugar construido para la alienación y la desesperanza del hombre-, frente al bello término de utopía originado en la modernidad ilustrada como un lugar que no existe, pero que puede llegar a existir gracias a la voluntad creadora del ser humano. La utopía como praxis de los sueños y la voluntad de poder colectivas”.

“Cuando se aborda Humanismo, Medicina y Opinión (*), obra del humanista cartagenero, gravitan motivaciones intelectuales que son la razón de su existencia, en lo académico la Universidad de Cartagena, la UNAM de México, el Instituto Nacional de Cardiología de México; allí es factible descubrir la profunda dimensión de ese médico que además encuentra en la política el complemento ideal de sus anhelos progresistas y en su ejercicio periodístico en El Universal la posibilidad de construir una historia paralela donde tienen cabida sus diversas preocupaciones sociales y científicas”.

(*) Alpher Rojas Carvajal-Prólogo: Humanismo, Medicina y Opinión.