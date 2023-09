Vivimos en una era digital en la que los ataques informáticos se han convertido en un riesgo omnipresente y devastador que puede afectar a naciones enteras en un abrir y cerrar de ojos. Recientemente, nuestro país se vio sacudido por un ciberataque masivo que ha dejado en evidencia la necesidad urgente de abordar esta creciente amenaza de manera más eficaz y proactiva.

Este hackeo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas gubernamentales. Los delincuentes cibernéticos, que operan desde las sombras de la red, han demostrado una vez más su capacidad para desencadenar el caos y el pánico, sin disprara o sin lanzar un solo misil.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta modalidad de ataque es su alcance y sofisticación. Los piratas informáticos lograron infiltrarse en la empresa IFX Network, que es la prestadora de los servicios de comunicación y de plataformas web en Colombia, secuestrando datos sensibles de entidades relacionadas con el comercio, la justicia y la salud. Esto plantea preguntas urgentes sobre la custodia de la información en el país y la capacidad de defensa contra amenazas virtuales.

Este incidente debe ser un punto de partida que nos haga repensar profundamente nuestra estrategia de seguridad digital. Como primera opción obvia, se requiere un aumento en la inversión, lo cual implica no solo adquirir las tecnologías más avanzadas, sino también fomentar la capacitación y la educación en ciberseguridad. Pero, también hay que apuntarle a la innovación tecnológica, es decir, a apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías de defensa avanzadas que puedan desarrollarse nacionalmente y que sirvan para fortalecer nuestros sistemas.

Ahora bien, este no es un tema novedoso, no ha sido la primera infiltración de esta naturaleza y seguramente no será la última, esto debe servir como llamado de atención para reforzar la seguridad en estos casos, pues, la amenaza cibernética es real y está en constante evolución, o sea, que es imperativo estar preparados para enfrentarla de manera efectiva. Pero, hay algo que se debe resaltar y es que esas acciones criminales poco o nada tienen que ver con la virtualidad en materia de justicia y en nada opacan las virtudes de esta herramienta.

A estas alturas no podemos negar las evidentes ventajas que han representado las TIC’s para el sistema judicial, las audiencias se realizan con mayor facilidad desde cualquier parte del país y el mundo; el acceso a las carpetas y archivos es más sencillo y cualquier comunicación está a la orden de un e-mail; el ahorro económico y de tiempo es visible tanto para las partes como para los funcionarios. Son justo esas formas flexibles que otorga el mundo virtual las que hoy nos permiten seguir accediendo a la justicia a pesar de enfrentar la embestida digital de los enemigos de la sociedad.

