Catastro y contexto

Sobre el Impuesto Predial, que en estos días es parte de las preocupaciones o intereses de muchas personas en el país, y en especial en nuestra Cartagena, es conveniente anotar algunas cosas para ubicarnos bien en lo que a unos les parece injustificado, a otros desproporcionado y aun a quienes les parece ilegítimo.

Los primeros vestigios de este impuesto se encontraron en una antigua ciudad de Irak, 6.000 años antes de Cristo, y desde allí el impuesto se concentraba en la propiedad y en el valor de la producción obtenida de ella. Los impuestos, y en el centro de ellos el Predial ha estado presente en todas las culturas y en particular en todos los estados, gobiernos o formas de control territorial. En la tradición más reciente, el Impuesto Predial recae sobre el valor del suelo, no sobre el de las edificaciones, y en la mayoría de los países el impuesto se fundamenta tanto en el valor de la propiedad, como en el conjunto de bienes o atributos asociados con el mismo inmueble, como la calidad de los servicios públicos, la infraestructura vial, los parques o zonas verdes, la oferta institucional que tiene que ver con una amplia gama de servicios desarrollados por el Estado, como instituciones educativas, plazas de mercado, hospitales, centros culturales y un largo etcétera.

Aquí entonces tenemos una primera consideración que es conveniente valorar, y es que cada vez más el Impuesto Predial está asociado a unas actividades o tareas que ejecuta el Estado, en nuestro caso, además del Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital. Acciones orientadas a propiciar o garantizar la calidad de vida, la movilidad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, como se enuncia en la Constitución y la Ley, que son a su vez el fundamento que da legalidad y legitimidad al cobro de impuestos, y por eso en muchos países y poblaciones la ciudadanía paga, con más o menos satisfacción, sus impuestos, pues sabe que es retribuido su pago con lo que ve que se ejecuta en su entorno mediato o inmediato.

Hay ciudades en Colombia donde es evidente que el cobro del Impuesto Predial está asociado a obras de infraestructura, a seguridad, movilidad, protección o recuperación ambiental, a instalaciones culturales y educativas. En Cartagena parece que el único aliciente para que las personas paguen el impuesto es el descuento por pronto pago, pues no nos ofrecen o no vemos otros estímulos para ese pago. Aquí es donde puede tener sentido lo que algunos consideran que es un cobro desigual o ilegítimo, además de desproporcionado, pues el fundamento sobre el cual opera el impuesto no está siendo correspondido desde la administración, y por el contrario se van profundizando las brechas e inequidades que existen en nuestra ciudad.

La administración debe hacer un esfuerzo por mostrar no solo la legalidad, sino la legitimidad que como contribuyentes merecemos respecto al pago del Impuesto Predial.

*Sociólogo.