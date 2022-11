Casas coloniales en Cartagena

Amenaza, riesgo, vulnerabilidad, peligrosisdad, son conceptos que en nuestras vidas interactúan e influyen de distintas formas, y que son determinantes en el desempeño o desarrollo de la misma.

Existen fenómenos naturales de diversos orígenes, muchos otros antrópicos que representan una amenaza que, dependiendo de la probabilidad de ocurrencia, y asociados a la vulnerabilidad, constituyen o se convierten en un riesgo para la comunidad. Si se detecta y controla el peligro y se disminuye la vulnerabilidad, entonces se minimiza el riesgo.

La evaluación de los riesgos y la prevención de desastres requiere de un planteamiento integral con políticas, estudios y programas que relacionen la seguridad, la conservación y la protección de las vidas humanas y de paso la protección del patrimonio material de la comunidad.

El crecimiento y desarrollo urbanístico de Cartagena de Indias con sus edificaciones de tipología colonial data de los años 1700 a 1798, luego fue víctima por casi un siglo (1801 – 1880) de abandono y deterioro, con un posterior período de recuperación de 1880 a 1967. Hasta antes de 1984 la ciudad y sus edificaciones fueron intervenidas con técnicas y propuestas que no consideraban su valor patrimonial. Solo desde 1984 cuando la Unesco hizo la declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad comienza una etapa seria de restauración y protección del conjunto patrimonial hasta nuestros días.

En nuestro medio las construcciones patrimoniales evaluadas cualitativamente, teniendo en cuenta su estructuración, materiales, conservación, orígenes e historia, son de vulnerabilidad media, lo cual no significa que sean de poca estabilidad, pero sí que requieren de una atención especial y de controles arquitectónicos e ingenieriles, ya que la amenaza medioambiental galopante y demás agentes antrópicos las ponen en riesgo.

Si bien existen instituciones y organismos que controlan y propenden por la conservación de nuestro patrimonio, los controles y las medidas de mitigación requieren de un rigor técnico y funcional que prevenga y no que actúe después de ocurridos los eventos catastróficos.

Me refiero, con a lo anterior, al desplome del balcón en la calle segunda de Badillo, que no es el primero que ocurre y que, revisando, en los últimos años hemos tenido varios eventos similares que no se han previsto, y que a Dios gracias, no han causado pérdidas humanas que lamentar.

Prevenir los riesgos engloba una serie de medidas y actuaciones que comprenden la evaluación, el diagnóstico y la aplicación de medidas que minimicen o disminuyan, al máximo posible, la ocurrencia de hechos lamentables. Esto trae consigo la actuación de distintos agentes gubernamentales, académicos, privados, sociales y demás, que propendan por la gestión y conservación de nuestro patrimonio.