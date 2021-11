En lo que va corrido de 2021 y gracias a los esfuerzos de reactivación económica que realizan los sectores en el territorio, desde Invest in Cartagena hemos apoyado más de 90 oportunidades de inversión en las que evidenciamos que entre julio, agosto y septiembre se presentó una variación importante en los sectores de interés, con un portafolio variado, más no excluyente, de proyectos en sectores como petroquímico plástico, astillero, logístico, turístico, energías renovables, servicios IT y construcción, así como proyectos desde el sector público.

En esta ocasión y como parte de nuestros esfuerzos para seguir impulsando el desarrollo económico y social de la ciudad y el departamento, abrimos la Rueda de Inversión Virtual 2021 que hace parte de la estrategia de atracción de inversiones y promoción de Cartagena y Bolívar como destino para el establecimiento de nuevas empresas, y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, ANDI Seccional Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y Procolombia.

La Rueda de Inversión se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2021, sin embargo, se estarán recibiendo proyectos hasta el 17 de noviembre de 2021 de empresas o personas naturales que cuenten con proyectos de inversión estructurados de los diversos sectores económicos, con necesidad de financiación para expansión y crecimiento. Y que sean proyectos de alto impacto que aporten a su cadena de valor y al desarrollo del territorio. Empresarios y personas naturales podrán participar diligenciando el formulario de inscripción a través de www.investincartagena.com

A través de nuestra experiencia en el proceso, sabemos que existe un reto en la ciudad para fortalecer la estructuración de proyectos que nos permita jalonar recursos, por lo que a través de nuestro Banco de Proyectos buscamos identificar y apoyar iniciativas de alto impacto que aporten a su cadena de valor y al desarrollo del territorio con la gestión de alianzas público-privadas e inversionistas nacionales y extranjeros. Este banco está abierto permanentemente y los interesados pueden registrarse en la medida que sus proyectos estén listos para ser presentados ante inversionistas o ser parte de los encadenamientos productivos.

De igual manera, iniciativas como la Rueda de Inversión 2021 se convierten en herramientas clave y estratégicas para quienes desean expandir sus negocios, de la mano de inversionistas y Fondos de capital. Esta será la tercera edición, en la que seguimos apostándole a la virtualidad gracias a la facilidad de conectar inversionistas nacionales y extranjeros con empresarios y proyectos locales que ha traído un impacto positivo en la competitividad y el desarrollo económico a nivel local y departamental para el conocimiento, organización y gestión de nuevas alianzas para el ecosistema empresarial.

*Directora Ejecutiva Invest In Cartagena.