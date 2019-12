Cartagena típica 2020

Esto que voy a decir es muy fácil escribirlo, pero la realidad es tozuda y se nos vienen tiempos de tirantez política.

En este año 2019 ocurrió algo insólito, una campaña disruptiva venció a una campaña política cautiva, pero no fue menos importante el voto en blanco.

No acostumbro a desearle suerte a nadie, sino éxitos aun en los pequeños fracasos; fracasos grandes no existen, existe la magnificación perceptiva de los mismos. Pues Cartagena no está ni para pequeños ni para grandes descalabros.

No voy a repetir los diagnósticos ya muy bien explicados en editoriales y columnas de opinión por autores de diferentes tendencias políticas. Mi interés hoy es otro.

¿Cartagena tiene una planeación? A pesar de que la ley exige al primer mandatario del distrito ser: el policía, educador y médico de la ciudad, para eso fue elegido, no menos importante y tal vez lo más importante ser el administrador visionario de una ciudad que ha sido atomizada y que ha quedado sin centro geográfico ni centro político. Si hacemos un ejercicio en “Google maps”, para ubicar qué es centro y qué es periferia, Cartagena no es fácil de delimitar. El sábado 28 de diciembre de 2019, Socorrito Rodríguez invitó al alcalde elegido por los cartageneros a ser un buen chef y saber preparar, cocinar y distribuir el choncho. Yo lo invito a que nos convoque a todos a la mesa, pero con un programa estructurado para celebrar los 500 años de una Cartagena que sueñe con ser milenaria; una ciudad que merece el amor de todos.

No necesitamos más diagnósticos, sino estrategias y acción para sacar la ciudad adelante. Poner en ejecución las cosas buenas heredadas; hacer tabula rasa es retroceder lo inimaginable.

El recaudo distrital no puede ser confiscatorio, el uso del tesoro debe ser bien presupuestado y su ejecución bien invertido, ¿sencillo?, pues no. La demanda social, la demanda estructural y la demanda cultural es tan grande de esta nuestra Cartagena, que debemos ser no ciudad inteligente, debemos ser ciudadanos audaces. Espero que el secretario de Educación recuerde que educación no es escolaridad; al secretario de Salud, que salud no es atención, es prevención y promoción; y a la Secretaría del Interior, que seguridad no es castigo es persuasión y cumplimiento de la buena convivencia ciudadana.

Señor William (Guillermo) Dau, usted tiene la inteligencia suficiente y le cabe la ciudad en la cabeza y en el corazón. Le ruego, haga todo lo posible para evitar otras elecciones atípicas. Solo eso le pido. Por último, gobernar a Cartagena es como gobernar a Bogotá, las dos ciudades más importantes del país: Cartagena es sede alterna del gobierno y la puerta de entrada del turismo mundial.

Feliz 2020 a todos mis amigos cartageneros que somos todos los que aquí vivimos.