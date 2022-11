Cartagena... su fondo buitre

El alcalde de Cartagena, William Dau, se presentó como un empleado de fondos buitre. La función de esos fondos es presionar de tal manera que la contraparte se vea obligada a pagar en lo posible el 100% de la deuda. Instituciones y empresarios ven estos fondos como un salvavidas para recuperar los dineros, porque son implacables, su nivel de presión sobre la contraparte es absoluta. Operan como los buitres, un ave de rapiña que se alimenta de animales muertos. En países como España, al buitre lo relacionan con una persona que se aprovecha de la ocasión.

Así funciona hoy Cartagena, Dau hace presión para lograr cobrar la deuda que tiene con los políticos a los que les declaró la guerra, a los que les quiere cobrar cada señalamiento que ha hecho, cada escándalo y show mediático. No le ha importado el costo que paga la ciudad por sus acciones, por sus discusiones. Las peleas innecesarias, pero dañinas que hoy tienen la capital de Bolívar sumergida en la peor crisis de seguridad, hambre, pobreza, inversión, vías destruidas. El Centro Histórico inmerso en la droga, la prostitución, la delincuencia.

Los buitres gruñen, mugen, cacarean, a veces da la sensación que se burlan imitando las voces de sus presas; tal cual siento yo que ocurre con Dau y la ciudad. Solo cacarea cuando se siente amenazado, hace el video en redes y cambia el tema de discusión. Se burla de la ciudad como mejor le place, hace ruidos para distraer y finalmente solo imita a los que quiere acabar. No es más ni menos lo que hoy pasa en nuestra ciudad. Este señor está poniendo en práctica su trabajo, lo aprendido durante años en su ejercicio.

La muerte se pasea por la ciudad sin que nadie haga nada. Lo único que se ha irrigado en Cartagena es muerte, más de 300 en lo que va del año y cerca del 70% son hechos de sicariato. La indiferencia del alcalde es tanta, que no pudo salir de su mundo y hablarle a la ciudad por la muerte de una niña inocente silenciada por las balas. Solo una imagen en redes sociales lamentando el hecho, la cual fue altamente cuestionada por los “pollitos” que le exigen que actué, que deje de jugar a ser alcalde, que incluso le piden la renuncia y el mensaje más profundo, es que se suspendan las fiestas de independencia. Como era de esperase y siendo fiel a su principio buitre, silenció los mensajes, los bloqueo, para no escuchar el clamor de quienes la piden paz.

Durante los debates en el Concejo en el estudio del presupuesto 2023, la mayoría de los funcionarios concluyen que tienen parte de los recursos del 2022 sin invertir, por ejemplo, los concejales dieron a conocer que la Secretaría de Interior solo ha ejecutado el 34% de los dineros destinados para ser invertidos en la ciudad. ¿Por qué teniendo los recursos no se ejecutan? Especialmente porque esa cartera tiene dentro de sus funciones el tema de seguridad y convivencia ciudadana. El alcalde dice que no tiene dinero, que la olla está raspada; entonces por qué no invierte los “pocos” recursos.

¿Acaso es mejor dejar los recursos ganando réditos en los bancos? ¿Hace eso parte de la actuación de los fondos buitre?