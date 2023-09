Cartagena ‘La Fantástica’

Cartagena, con México, Lima y Santafé de Bogotá, fue una de las capitales importantes de la América española. Hace dos siglos era una metrópoli pujante y rica, y hoy sigue siendo una urbe reconocida nacional e internacionalmente dada su posición geográfica estratégica (puertos, mar, bahía, ciénagas, canales y lagunas interiores), su historia y belleza, entre otras cosas; sin embargo, ciudadanos, opinadores y expertos coinciden en que es una ciudad fallida, sin horizontes ni perspectivas de futuro; una ciudad sumida en la pobreza, la inequidad, la desigualdad de oportunidades y la inseguridad; todo ello como consecuencia de malas administraciones, erradas decisiones y la ausencia de un liderazgo positivo, incluyente y transparente. Las encuestas y los informes son devastadores. El desempleo es alto; somos la cuarta ciudad con mayor pobreza extrema en Colombia y tenemos la segunda tasa más alta de homicidio del país (la última encuesta del CNC arrojó que el 76,8% de los cartageneros tiene una percepción negativa sobre la seguridad). En movilidad nos rajamos: la malla vial y la semaforización no se ha renovado por años, y la vida nocturna en el Centro Histórico es un monumento al caos, al desgobierno y a la indecencia, no tanto por la prostitución y el consumo de drogas, sino por la trata de personas y la instrumentalización de menores en las narices (¿complacencia?) de las autoridades.

Pareciera que las y los cartageneros viviéramos en dos ciudades incompatibles que coexisten en una especie de “superposición cuántica”. Una es la ciudad de la exuberancia: fiel exponente del capitalismo hedónico y consumista, de la cultura narcisista-posmoderna del goce del cuerpo y los placeres infinitos, de los megaproyectos para inversión extranjera y de los marinas y puertos repletos de cruceros y veleros que deslumbra a turistas y visitantes. La otra es “la fantástica”, la de Benkos Biohó, Pedro Romero y las mariamulatas, la Cartagena llena de historia y exotismo, de gente que muere en las noches de melancolía y tristeza y renace en las madrugadas llena de sueños y esperanzas; la que va al trabajo, al mercado o las playas a rebuscarse; la ciudad olvidada e invisibilizada.

Cartagena es una ciudad sobrediagnosticada. Por eso el desafío para los actuales candidatos (as) a la Alcaldía no es recordarnos sus problemas (todos coinciden en señalar a la inseguridad, pobreza y movilidad), el gran reto, particularmente para los candidatos jóvenes y para quienes persiguen el voto de opinión, es proponer soluciones creativas, pragmáticas y posibles -no populistas- y, especialmente, comprometerse con una administración trasparente y un manejo ético de las finanzas, en lo que el actual gobierno distrital -más allá de todas las críticas que puedan hacérsele- ha representado un avance importante.

*Profesor universitario.