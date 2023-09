Cartagena cuenta

El 31 de agosto los cartageneros pudimos ver en El Universal el informe pagado que presentó la Alcaldía de Cartagena sobre lo ejecutado por el Gobierno Dau en el 2023. Da lástima que sus logros quepan en una página de media cuartilla y lo más destacable y resaltado en negrillas sea que se mantuvo en el poder por más de tres años. El señor presentó sus datos de Gobierno del semestre.

Con orgullo apuntó que 15.610 ciudadanos participaron en actividades deportivas y 10.329 cartageneros asistieron a eventos de hábitos saludables. No entiendo cómo esto puede ser destacado como un logro de tal importancia que requiere un capítulo en el informe. El número, además de ser insignificante para la población de la ciudad, no representa gestión del mandatario.

Asegura el alcalde que ha fortalecido la seguridad en Cartagena. Esto es un chiste. Menciona el reporte que contamos con 10 centros de atención inmediata en zonas priorizadas y la pregunta es ¿para qué sirven? La ciudad ha desmejorado en indicadores de seguridad. Los hechos no mienten. Medicina Legal muestra que en el bimestre enero-febrero, se registraron 109 muertes violentas, 30 casos más que el mismo periodo de años anteriores, por lo que aumentaron un 38%. Si solo analizamos los homicidios, estos pasaron de 38 a 58 casos, es decir, aumentaron un 53% en el primer bimestre en comparación con el mismo periodo en el año anterior. Para el caso de los hurtos, según la Policía Nacional, en el primer bimestre hubo 1.096 casos de hurtos en todos sus tipos. Hemos estado en la prensa nacional e internacional por los desmadres en Playa Blanca y la prostitución infantil ha llegado hasta el cine. ¿Se podría decir que se ha fortalecido la seguridad?

El alcalde asegura que el saneamiento fiscal es histórico aseverando que recaudó $710 mil millones. Le quisiera recordar al mandatario que el aumento en el recaudo no se debe a un número mayor de contribuyentes, sino que los impuestos prediales subieron este año de forma desmedida y ante la queja de los ciudadanos, nos mandó a pagar y luego reclamar en GO Catastral, quienes se han convertido en agentes embargadores de cuentas sin haber hecho el debido proceso. Nos echaron en cara que tenían varios años sin actualizar las bases catastrales y nos castigaron de un totazo. Fuimos los mismos pagando más... Eso no es gestión.

Ad portas de terminar su mandato, con orgullo reconoce que su primer logro fue regresar la institucionalidad pudiendo terminar su periodo; el segundo fue moralizar la administración pública enfatizando que se dedicó a defenderse de malandrines. De ambas maneras reconoce que su tiempo se le fue tratando de mantenerse en el poder y peleando con quienes lo criticaran o fuesen sus opositores. Aplaudo sus ganancias personales que poco le han dejado a la ciudad. Cumplió su palabra de combatir a los malandrines. Triste legado deja a Cartagena.