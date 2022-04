A pesar de contar con sectores pujantes como la industria, el turismo o el comercio exterior, Cartagena no logra ubicarse entre las ciudades más competitivas de Colombia.

La más reciente medición hecha por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), a través del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), ubica a Cartagena en el puesto 12 de 32 ciudades capitales en el país.

El ICC es un índice que se arma a partir de 104 indicadores que se agrupan en 4 factores, 13 pilares y 27 subpilares. Se ubica entre 0 y 10 y brinda un diagnóstico de las instituciones, políticas y demás elementos que determinan la productividad de las ciudades. Con un mediocre 5,60, Cartagena se sitúa detrás de Bogotá (7,79), Medellín AM (7,11), Tunja (6,49), Cali AM (6,41), Bucaramanga AM (6,37), Manizales AM (6,33), Barranquilla AM (6,00), Pereira AM (5,90), Armenia (5,78), Popayán (5,70) e Ibagué (5,64).

La ciudad se rajó en innovación y dinámica empresarial (pilar en el que ocupó la posición 16), mercado laboral (19), salud (22), educación básica y media (24), y sistema financiero (26). Aunque en otros pilares se ubicó en mejores posiciones, al desagregar el análisis a los subpilares e indicadores sobre los que reposa el ICC, es claro que la ciudad debe mejorar en muchos aspectos que son clave para su desarrollo.

En la región Caribe el panorama no es tan aliciente. El mejor resultado general lo obtuvo Barranquilla (que ocupó el puesto 7), pero Santa Marta (con un puntaje de 5,00), Montería (4,83), Sincelejo (4,63), Valledupar (4,51) y Riohacha (3,97) son aun menos competitivas que Cartagena.

El informe de ciudad que presentaron la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar y el IDEEAS de la UTB resalta algunas acciones que pueden ser útiles al tratar de hacer de Cartagena una ciudad más competitiva. Avanzar en la transparencia de la gestión pública, mejorar las condiciones de seguridad y justicia, ampliar y mejorar la cobertura de servicios públicos (especialmente acueducto y alcantarillado), mejorar las competencias ciudadanas en el uso de TIC, promover estrategias de eficiencia energética y ampliar la cobertura para la formación universitaria son algunas de las muchas medidas que requiere la ciudad.

Cartagena es una joya turística y arquitectónica. Sin embargo, poco será el bienestar que perciban sus habitantes si la ciudad no transita el camino de la competitividad. Son muchos los retos que enfrenta, por lo que la administración local debe encontrar solución a los problemas que la llevan a tan pobres resultados.

*Profesor de la Escuela de Negocios y del IDEEAS, UTB.