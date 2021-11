Querida Amparito: en días recientes tuve conocimiento de la polémica escandalosa suscitada en el exitoso programa de tv ‘Yo me llamo’. Como mujer, no me siento cómoda cuando despliegan ataques hacia otras mujeres, así que de inmediato busqué otras fuentes de información, hallando una entrevista que ofreciste para aclarar la situación. Sin embargo, mi sorpresa fue mayor cada que escuchaba una tras otra cada una de tus afirmaciones. Aclaraste tu postura, pero me dejó un profundo sin sabor. “Es un programa diverso que tiene gente LGTB que ahora tiene I y después le agregarán otra letra y otra más”, con esa actitud desafiante que te caracteriza, pero tan innecesaria en este contexto. El impase si es discriminatorio y lesivo de la identidad de la persona que se presentó. “Yo dudé si era un chico o una chica”, “¿se dieron cuenta que era un chico?” desconoces que la identidad de género era femenina y eso es lo que importa. Que la comunidad diversa necesita reconocimiento a sus talentos más allá del morbo de su sexualidad y su identidad de género. “¡Entonces cualquier hombre que yo le haga subir la camisa va a decir que le falté al respeto y que soy una misándrica!”, no, nadie está diciendo eso. Lo que sería bueno es que nos ayudes a erradicar la sexualización de las personas en los programas de televisión, máxime cuando se espera que sea de entretención familiar, y por tanto perpetua en las nuevas generaciones estereotipos de género. Desde 1995 la ONU reconoce la fuerte influencia que tienen los medios de comunicación en esta percepción. Así como en estudios especializados en Mujeres ha revelado que cerca del 46% de las historias contadas en medios refuerzan distintos estereotipos de género, y reafirman la desigualdad de género. Manifestar que lo que tu compañero de set afirmó: “Yo a las 2 a. m. con unos tragos... por lo divina que es”, es inocente porque se lo has escuchado a muchos “hombres alfa”, son muestras de que lamentablemente no eres consciente del machismo violento tan arraigado en esta sociedad y en tu inconsciente. Lo cual parece una profunda contradicción por lo que ha significado tu carrera para el empoderamiento de tantas mujeres. No es mi intención caerte encima, no es un ataque, entre otras porque muchas veces me he molestado con comentarios y “chistes” desobligantes que se hacen por tu edad y belleza, con los que intentan desconocer tu profesionalismo y talento. Comentarios que claramente son machistas y sexistas porque solo a la mujer le pasan esas facturas ridículas sobre la edad y la sensualidad. Amparito no me molesta tu éxito, pero pienso que te asiste una responsabilidad muy grande por ser lo que eres en este país. Solo te pido más sororidad, por favor.

*Abogada con especialización en Derecho

Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en

Derecho Empresarial y Contractual.