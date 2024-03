Carta a Jorge Negrete

Cuando murió Jorge Negrete había mucha gente compungida en Chambacú. Nacido en Guanajuato en 1911, fue uno de los primeros artistas de alcance global que produjo la industria fílmica mexicana. En Hispanoamérica, el ‘Charro Cantor’ era referente de la cultura popular. Todas las mujeres querían ser su mujer y todos los hombres se querían parecer a él. La clase letrada reaccionó ante la delirante idolatría de melodrama, canto y baile que corrompía menores y embrutecía la sociedad.

En El Universal, Donaldo Bossa Herazo, gran intelectual de la época, expresó en la columna ‘La respetable familia Negrete’, lo siguiente: “Esta noche trabaja Él, se dicen las cocineras unas con otras y a correr a los teatros del circuito Pinzón, templos encantados del nuevo culto idolátrico. Descontando que esa entrada de las cocineras está asegurada desde por la mañana y procede del exiguo presupuesto doméstico, sabiamente recortada por las admiradoras del señor Negrete”.

En el Diario de la Costa, Rafael Pinzón, propietario de la cadena de cines, le ripostó: “(...) lo que te pasa es que no has visto una película de envergadura de Negrete (...) es necesario bajar del Olimpo donde siempre moran ustedes los de las altas letras. (...) los humildes son generalmente realistas y el amor tiene desde miles de años sus peldaños. Sancho no iba por las ramas, sino que se tiraba al mazo, mientras el espiritualista de Alonso Quijano soñaba con Dulcinea”.

Frida Kahlo y Diego Rivera asistieron al matrimonio de Jorge Negrete con María Félix en octubre de 1952. En ese nuevo imperio del deseo, la ensoñación y las ilusiones que era el cine, este fue un acontecimiento propio de la realeza. El mundo entero tuvo que ver. Se casaron en Ciudad de México y el matrimonio fue transmitido por radio. No obstante, la unión duró solo un año. Aunque no era alcohólico, Negrete murió de cirrosis hepática, el 5 de diciembre de 1953, en Los Ángeles.

María Félix se encontraba filmando en Francia ‘La bella Otero’ y de inmediato tomó un avión para despedir a su amor. En Colombia, una mujer dejó una nota antes de quitarse la vida, en razón de la desaparición del galán mexicano: “Queridos papacitos: perdónenme ustedes que yo sé que mi Dios me perdonará. Quiero que me entierren con los retratos que dejo sobre la mesa y esos cancioneros. Sigo espiritual y bellamente al hombre que hoy me dejó. Lo seguiré a la eternidad, pues sus canciones me hacen falta. Necesito noche y día el arrullo de su musical garganta. Adiós, muchos besitos y por piedad: perdón y olvido. Su hija Luz Alicia Yaznó Guevara, viuda de Negrete” (Revista Cinema Reporter, Sección Cine en Colombia, enero 16 de 1954, página 26).

Fueron varios los casos de suicidio acaecidos a lo largo y ancho del continente; y en Chambacú lo lloraron, lo rezaron y le levantaron altares con sus nueve noches.