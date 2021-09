Cuando me casé con Jacqueline Lemaitre, el filme de la Quemada estaba a la mitad de la producción, por eso la ceremonia fue de película, literalmente, y naturalmente hubo muchos titulares de la prensa de farándula casi todos exagerados y algunos inventados: “Subdirector de Quemada”, “Aventurero italiano” y “Rica heredera cartagenera” así que cada vez que con mi suegro nos enrumbábamos yo le hacía la pregunta del millón: “Bueno suegro ¿y dónde está la herencia?”. Él siempre me contestaba que me había heredado una familia, y qué familia, desde el comienzo del noviazgo esta familia me acogió y me trató como otro miembro de ella y todavía me siento parte de un clan de una familia. Y ¿por qué este preámbulo?, porque en mi primera salida con la niña Lemaitre fuimos a Turbaco a la corraleja multitudinaria, yo no sabía exactamente cómo era eso y cuando vi esta plaza llena de personajes tan folclóricos y pintorescos, me tiré al ruedo armado solo con mi Leika y comencé a disparar fotos a lo loco sin haberme percatado de la entrada de unos ocho toros enloquecidos que comenzaron a embestir a tirios y troyanos, afortunadamente sentí una mano que me subía al palco de los ganaderos salvándome el pellejo, y esta fue la prima vez que me topé con este personaje maravilloso elegantísimo con su Stetson blanco, con una camisa de manga corta que mostraba una musculatura de fisicoculturista y de una simpatía desbordante y un sentido del humor finísimo. Y a lo largo de los años el primo Kike me había tratado siempre como de la familia, siempre estuve invitado en los famosos sancochos de la tía Marta, su mamá, sancochos de siete carnes servido en la elegante sala comedor de la mansión de la San Martín en hojas de bijao. Recuerdo cuando filmamos la Misión con Robert de Niro, estábamos buscando una locación para construir una iglesia grandísima de como 16 metros de altura y una plaza para recibir a más de mil extras, y Kike me puso a disposición una entera colina en la famosa finca Canalete, finca inventada por su padre el legendario Carlos Segrera, y así resolvimos uno de los más álgidos problemas de locación de esta superproducción. Y cuántas leyendas, cuántos cuentos, algunos inventados, su pericia de caballista, su voz para cantar bolero, su gracia para contar innumerables chistes, todas las primas estaban enamoradas de este caballero sin mancha y sin miedo que tuvo los cojones de enfrentarse a un atraco de maleantes que llegaron a su finca y él los mantuvo a raya atreviéndose a apuntar su pistola a la cara del jefe de la banda y aguantando hasta la llegada de la ley. Ahora se fue a cabalgar las llanuras del cielo y a nosotros nos queda el recuerdo del primo primero, del más importante de nosotros. Descansa en paz campeón y salúdame a mi suegro.