Caribeños y explosivos

Me dediqué la semana anterior a participar en el foro que se desarrolló al pie de mi columna. No me puedo quejar. No obstante ser, en su mayoría, opiniones discordantes con la mía, muestra lo sensible del tema, y la penetración del escrito.

Sólo una persona, bien calificada por cierto (del Colegio Salesiano, el ITM y la UTB, según muestra su perfil en Facebook), se enfocó en el escritor, no en el escrito. En general fueron comentarios respetuosos, aunque no del todo bien informados, serenos, ni argumentados: explosivos en su mayoría. No logro entender –repito– que los reaccionarios sean mangueros que poco uso harán de esa vía, salvo que trabajen en la Zona Industrial de Mamonal, en cuyo caso pagarían peajes con o sin la Quinta. Mirándolo con altruismo, o interés barrial si se quiere, lo que toca es vigilar que se cumpla lo ofrecido, en los tiempos pactados y sin costosos imprevistos.

Buscando en Google con el patrón de búsqueda ‘Cartagena Eje 2’, por ejemplo, se puede encontrar información histórica de este proyecto que tiene 22 años de existencia, y que en su momento cada alcalde ha prometido realizar. Se pueden leer explicaciones como esta, del 2012: “La paisajística Quinta Avenida de Manga está concebida como una solución vial y ambiental, para lo cual se complementa con obras de dragado a la Ciénaga Las Quintas y el Caño de Bazurto, la recuperación de todas las orillas de estos cuerpos de agua, arborización, mobiliario urbano, iluminación, plazoletas, obras de drenaje pluvial. (...) Se estudia la posibilidad de una alianza público-privada (APP), y para esto se tienen en la mira los recursos que genera el Corredor de Carga (...)”. También se puede encontrar en la página web de este diario, la sustentación que hace el gerente de KMA, firma que propuso la APP, y las explicaciones del alcalde en funciones.

Respecto a cómo se financia la obra, pienso que los peajes son una buena forma de hacerlo. Primero, porque la estarían pagando quienes la usan; pero también, porque de existir los recursos (que siempre son escasos), estarían mejor aplicados en zonas donde el impacto social sea mayor, y no haya forma de recuperar la inversión ni hacer utilidades cobrando por su uso: mencioné como ejemplo en la columna anterior, la Vía Perimetral, en la cual el nuevo alcalde ha puesto los ojos.

Por principios, no me atrevería a acusar a nadie de corrupto sin tener pruebas o evidencias claras. Ni podría cuestionar el derecho legítimo a que ‘la idea, la elaboración del proyecto, su ejecución, el aporte del dinero, la operación y el mantenimiento’ (toda la APP) sean adecuadamente remunerados. Los detalles de cuánto a cada cual, no corresponden al ámbito de esta columna, si no a las entidades competentes. El Dane provee el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) para evaluar las megaobras públicas, y existe el software para hacerlo.