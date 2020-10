Era intensa la hostilidad contra Electricaribe, los que tenemos familia costeña entendemos. Al año había 124 horas de apagón, para algunos más de 750 horas. El antiguo dueño tenía que invertir anualmente $700 mil millones para mantenerlas, a duras penas llegaban al 20%. Las redes están vueltas trizas. Se trató de interesar a más de 23 inversionistas. Después de mucho forcejeo, dos acordaron inversiones por más de $13,2 billones. El éxito de Afinia y Air-e no solo será clave para el Caribe, si se logra normalizar, vendrá una revolución de energías renovables.

Del potencial nacional de 30.000 MW de eólica, 67% está en el Caribe, más si se contara costa afuera. El viento de La Guajira y Galerazamba es de talla mundial. En solar, 92% de las áreas con luminosidad para producir 5.5kw/h por m2 están en la región. Según la UPME, de los 22.564 MW de proyectos solares y eólicos, el 62% están en el Caribe. El problema es que estas 307 solicitudes de conexión para proyectos renovables no logran luz verde. La antigua red de Electricaribe no los puede soportar.

En vez de incentivar la inversión en redes eléctricas, la regulación de la época remuneraba la capacidad instalada. Pagaban la misma red de más de 30 años como si fuera nueva. El negocio de Electricaribe era limitar inversión, haciendo caja con los subsidios gubernamentales. La Contraloría denunció la apropiación de más de 200 mil millones en subsidios para los más pobres por la empresa. Entre más usuarios subnormales más subsidios, alcanzó a tener 330 mil. Muchos dejaron de pagar al no recibir servicio, el deterioro circular acabó en la liquidación. Además 2 de cada 3 llamadas de usuarios no se contestan, el 25% de la facturación es estimada. Las pérdidas son de 35%, más del doble del promedio nacional. Era una empresa que tenía un EBITDA negativo de un billón y quemó 3.3 billones en el último año. Aun con el gobierno asumiendo 1.5 billones en pensiones y sin deuda, 21 inversionistas dijeron no. Lo que recibe Afinia y Air-e es desastroso. Aunque el fracaso de los antiguos dueños de Electricaribe fue sistémico en América Latina, en Colombia tenían malos incentivos regulatorios. La resolución 15 cambia las cosas, elaborando planes integrales y remunerando por inversión. La región debería estabilizarse en 18 meses. El fortalecimiento de la infraestructura y nueva medición inteligente permitiría en cuatro años que la energía no sea un problema sino una oportunidad para el Caribe. Aunque se ha perdido la paciencia, esta vez parecería que el cambio es real. Se debe empezar a discutir la integración de generación, distribución, y transmisión. Reglamentar nuevas figuras como generación distribuida, distritos térmicos, agregadores de demanda, generación bi-direccional, entre otros. El ahorro en consumo energético podría compensar la cuenta de acueducto. Por ahora, el éxito de esta transición es clave.