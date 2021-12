Muchos hemos oído el concepto oriental del karma. Pocos entendemos por estos lares lo que significa. Karma es la acumulación de energía de baja vibración que producimos y guardamos en una dimensión etérea del ser, como si fuera un banco cósmico donde vamos “ahorrando” la energía negativa. Su traducción al cristianismo podría ser lo que denominamos “pecado”. Viene entonces la pregunta: ¿y para qué sirve el karma? Sirve para registrar y llevar la cuenta de cuánto tenemos ahorrado en energía negativa, con el fin de, llegado el momento, la providencia sepa cuánto necesitamos en experiencias de vida que compensen y armonicen la polaridad. A mayor karma acumulado, experiencias más fuertes para poder equilibrar. A más grandes pecados, mayor castigo.

La ciudad, así como el planeta entero, ha entrado en una etapa de limpieza kármica, y por eso vemos cómo en algunos lugares todo parece un caos, rencillas entre sus dirigentes, macroproyectos torpedeados y bloqueados, violencia, falta de articulación de sus fuerzas vivas; todo el mundo se queja, pero las grandes iniciativas quedan en blablablá, o son tan amañadas o lentas que los cooperantes y líderes se desaniman.

¿Será que tenemos ahorrada como ciudad una carga kármica tan grande que no nos deja salir?, que estamos pasando por el “golpe de la vida” ¿qué necesitamos? Es curioso que este marasmo lo estemos viviendo en una alta proporción casi que solo en esta ciudad. ¿Será efecto de los daños ocasionados por la migración inicial de delincuentes que, dice la historia, fueron los primeros colonizadores?; ¿la esclavitud?; ¿las guerras de la independencia y las políticas?; ¿la corrupción?... Pareciera que esos eventos de dolor y sufrimiento nos estuvieran pasando la factura. ¿Cuándo superaremos esta grave crisis? Cuando la conciencia colectiva llegue a una masa crítica que permita el “lavado” de ese gran karma de ciudad y obtengamos un equilibrio de fuerzas. El resultado es colectivo, pero el trabajo es individual. A cada uno de los ciudadanos nos debe llegar el momento de entender que, mientras no aprendamos de los golpes y cambiemos nuestra forma de actuar, seguiremos prolongando la agonía de los efectos del proceso kármico. Debemos volvernos ciudadanos más humanos y conscientes, parar de ahorrar negatividad y empezar a abonar actuaciones positivas, aportar cada uno su grano de arena, con desinterés particular, sin revanchismos, sin violencia, con amor incondicional. Solo superaremos la crisis trabajando cada cual en su rol, como buen ciudadano, padre, esposo, vecino, empleado, empresario, político, estudiante, cada uno desempeñando su papel conscientemente, sin egoísmo ni soberbia, dos de los mas grandes pecados que acumulan karma en el banco cósmico del ser.